MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes: estas son las preguntas que hacen que la mayoría REPRUEBE el examen de ciudadanía de EE. UU.

El examen de ciudadanía de Estados Unidos representa un momento clave dentro del proceso de naturalización. No obstante, investigaciones recientes citadas por ViveUSA.mx muestran que un número inesperadamente alto de estadounidenses nacidos en el país no lograría aprobarlo, lo que genera dudas sobre cuánto conocen realmente los ciudadanos acerca de civismo y gobierno.

El examen de ciudadanía es un paso del proceso de naturalización.

¿Qué preguntas hacen que la mayoría de los inmigrantes repruebe el examen de ciudadanía de EE. UU.?

A partir del 20 de octubre de 2025, entrará en vigor una nueva versión del examen, que contará con 20 preguntas orales seleccionadas de un banco ampliado de 128 preguntas. Para aprobar, se debe responder correctamente al menos 12 de ellas. Algunas de las preguntas que suelen poner en aprietos a los aspirantes y a muchos ciudadanos nacidos en Estados Unidos son:

¿De acuerdo con la Constitución, cuál es un poder del gobierno federal? Respuesta : Imponer impuestos, declarar la guerra, regular el comercio interestatal, imprimir dinero.

: Imponer impuestos, declarar la guerra, regular el comercio interestatal, imprimir dinero. ¿Cuántos jueces integran la Corte Suprema? Respuesta : 9.

: 9. ¿Cuántos estados tiene EE. UU.? Respuesta : 50.

: 50. ¿Quién fue el primer presidente de EE. UU.? Respuesta : George Washington.

: George Washington. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Respuesta : Luchó por los derechos civiles y la igualdad racial mediante la no violencia.

: Luchó por los derechos civiles y la igualdad racial mediante la no violencia. ¿Qué océano está en la costa este de EE. UU.? Respuesta : Océano Atlántico.

: Océano Atlántico. ¿Qué es la Declaración de Independencia? Respuesta : Documento de 1776 que declaró la independencia de las colonias de Gran Bretaña.

: Documento de 1776 que declaró la independencia de las colonias de Gran Bretaña. ¿Qué es la Constitución? Respuesta : Ley fundamental de EE. UU. que establece el gobierno y los derechos de los ciudadanos.

: Ley fundamental de EE. UU. que establece el gobierno y los derechos de los ciudadanos. ¿Qué es el sistema de gobierno de EE. UU.? Respuesta : República federal democrática.

: República federal democrática. ¿Cuántos senadores hay en el Senado? Respuesta: 100 (2 por cada estado).

Estas preguntas requieren un conocimiento sólido de la historia, la política y la estructura del gobierno de Estados Unidos.

Preparación para el examen de ciudadanía de EE. UU.: claves para el éxito

Una preparación adecuada es fundamental para aprobar el examen de ciudadanía:

Estudiar las 128 preguntas del banco oficial.

Practicar con simuladores de exámenes.

Participar en grupos de estudio.

Consultar recursos oficiales como el sitio web de USCIS.

Una preparación sólida no solo aumenta las probabilidades de aprobar, sino que también fortalece el compromiso y la comprensión de los principios fundamentales de los Estados Unidos.