ALERTA en Walmart: autoridades de Georgia reportan la búsqueda inmediata de hombre acusado de gran ROBO a tienda

El Departamento de Policía del Condado de Chatham, en EE. UU, empezó con la intensa búsqueda de un sujeto sospechoso de haber cometido un robo en Walmart.

Melanni Miranda
Autoridades de Georgia reportan la búsqueda de hombre acusado de robo en Walmart.
Autoridades de Georgia reportan la búsqueda de hombre acusado de robo en Walmart. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
Recientemente, el Departamento de Policía del Condado de Chatham (CCPD), de Estados Unidos, reportó la intensa búsqueda de un individuo sospechoso vinculado a un robo ocurrido en un Walmart de la localidad. Las autoridades instan a la comunidad a colaborar con cualquier información que pueda ayudar en la identificación y captura del presunto delincuente. AQUÍ más información.

Autoridades de Georgia reportan la búsqueda de hombre acusado de robo en Walmart

'Wsaw' y otros medios internacionales, informaron que el Departamento de Policía del Condado de Chatham (CCPD) se encuentra enfocado en la búsqueda de un sospechoso vinculado a un robo ocurrido en un Walmart de la localidad.

Walmart.

Autoridades de Georgia reportan la búsqueda de hombre acusado de robo en Walmart.

La misma entidad de la Policía de la Ciudad de Nueva York confirmó su colaboración total de la identificación del individuo, incluso, no dudaron en instar a los ciudadanos que, si cuentan con información relevante sobre el caso, puedan comunicarse con la policía para contribuir a la investigación.

Según se reveló, el hombre fue visto por las cámaras de seguridad del lugar en las afueras del establecimiento, sin embargo, no se conoce más al respecto. Cualquier dato adicional será aceptado en la delegación más cercana.

Walmart incorpora la inteligencia artificial en sus compras directas

Por otro lado, te revelamos que Walmart Inc. ha decidido colaborar con OpenAI que permitirá a los clientes y miembros de Sam's Club realizar compras directamente a través de ChatGPT, utilizando la función Instant Checkout.

Esta innovadora herramienta facilitará la planificación de comidas, la reposición de productos esenciales y la exploración de artículos mediante una interfaz conversacional. Doug McMillon, presidente y director ejecutivo de la compañía, destacó que "se avecina una experiencia nativa de IA que es multimedia, personalizada y contextual".

