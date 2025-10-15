USCIS anuncia NUEVAS REGLAS para inmigrantes que solicitan ASILO: IMPACTO de los últimos cambios de octubre

Desde octubre de 2025, la agencia de inmigración de Estados Unidos ha introducido importantes cambios en el proceso de solicitud de asilo. Estas reformas afectan tanto a quienes buscan protección como a sus abogados o asesores legales.

Según informó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), el objetivo es modernizar los trámites, acelerar los tiempos de respuesta y garantizar que los procesos sean más claros y transparentes para todos los involucrados.

Nuevas reglas de USCIS para inmigrantes que buscan asilo en Estados Unidos

Una de las novedades más relevantes es la posibilidad de presentar digitalmente el formulario I-589 para quienes solicitan asilo de manera afirmativa.

Además, USCIS estableció un arancel anual obligatorio de 100 dólares para los casos que permanezcan abiertos por más de un año. Este pago debe realizarse exclusivamente de forma electrónica, en un plazo de 30 días hábiles tras recibir la notificación oficial, sin posibilidad de exenciones, ni siquiera en situaciones humanitarias. El incumplimiento de este requisito puede ocasionar retrasos o incluso el cierre del expediente.

EE. UU. implementa nuevas normas de asilo.

Es importante destacar que la versión en línea del formulario está disponible únicamente para solicitantes que se encuentren físicamente en Estados Unidos y que no tengan procesos abiertos en tribunales migratorios. Por el contrario, los menores no acompañados y las personas con expedientes judiciales activos deben continuar utilizando los procedimientos tradicionales.

¿Qué impacto tienen los cambios de octubre en el asilo en Estados Unidos?

Estas medidas, vigentes desde el 1 de octubre de 2025, tienen como objetivo:

Optimizar los tiempos de procesamiento.

Reducir errores.

Aumentar la transparencia sobre el estado de cada caso.

Fomentar que solicitantes y abogados se adapten a los pagos digitales.

Cumplir estrictamente los plazos de entrega de documentos.

Requisitos y restricciones para inmigrantes que solicitan asilo en línea

El USCIS ha precisado que la solicitud digital está disponible únicamente para ciertos perfiles de solicitantes:

Personas que gestionan asilo afirmativo dentro de Estados Unidos.

dentro de Estados Unidos. Solicitantes sin procesos pendientes en EOIR o BIA.

Aquellos que no hayan presentado solicitudes previas sin resolver.

Los trámites deben iniciarse dentro del primer año desde la llegada al país, salvo causas justificadas. Además, la agencia enfatiza la importancia de cumplir con los requisitos y presentar la documentación completa para evitar demoras. Según las nuevas normas, únicamente los expedientes con pagos y formularios correctamente presentados podrán avanzar en el proceso.