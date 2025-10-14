- Hoy:
Estados Unidos REFORMA el asilo: USCIS impone TARIFA anual y digitaliza trámites desde OCTUBRE
Desde octubre de 2025, USCIS aplica nuevas reglas de asilo con tarifas anuales obligatorias y formularios digitales para acelerar los procesos migratorios.
El gobierno de Estados Unidos implementó una de las reformas más significativas en el sistema de asilo en años. Desde octubre de 2025, U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) aplica una tarifa anual obligatoria y permite que los solicitantes presenten el formulario de asilo I-589 en línea, con el objetivo de reducir atrasos y agilizar procesos.
Este cambio se basa en la Ley Pública 119-21 y marca un giro hacia la digitalización completa de trámites migratorios. Según la agencia, no habrá excepciones para el pago anual, incluso en casos humanitarios.
Los solicitantes deberán pagar una tarifa anual obligatoria.
Cambios principales en el proceso de asilo
- Tarifa anual de $100: Aplica para expedientes abiertos por más de un año.
- Pago digital obligatorio: Se realiza en línea dentro de 30 días hábiles tras la notificación.
- Formulario I-589 digital: Disponible para solicitantes de asilo afirmativo que no tengan procesos en tribunales migratorios.
- Sin exenciones: No se permiten dispensas de la tarifa anual ni de los costos de presentación.
La falta de pago puede generar demoras en la resolución o incluso el cierre del expediente, según lo detallado en los comunicados oficiales de USCIS.
Trámites migratorios que ya se pueden hacer en línea
Desde octubre de 2025, el sistema myUSCIS permite realizar varios procesos de forma digital, entre ellos:
- N-400 (Naturalización)
- I-130 (Petición de familiar extranjero)
- I-90 (Reemplazo de Green Card)
- I-765 (Autorización de empleo)
- I-539 (Extensión o cambio de estatus)
- G-1450 (Pago digital)
Los pagos se aceptan únicamente con tarjeta de crédito o débito; los cheques y giros postales fueron eliminados como métodos válidos.
Quiénes pueden solicitar asilo digitalmente
La versión en línea del formulario I-589 está disponible únicamente para quienes tramitan asilo afirmativo y cumplen con los siguientes requisitos:
- Están físicamente en EE. UU.
- No tienen procesos abiertos ante Executive Office for Immigration Review.
- No son menores no acompañados en procedimientos de deportación.
Los solicitantes deben iniciar el trámite dentro del primer año de llegada al país, salvo excepciones justificadas.
Cómo pagar la tarifa anual y consecuencias por incumplimiento
USCIS enviará un aviso formal a quienes mantengan expedientes abiertos por más de 12 meses, exigiendo el pago anual de $100. Si no se abona dentro del plazo, el caso puede ser suspendido o cerrado automáticamente.
Los pagos se efectúan exclusivamente en línea, mediante el código de trámite asignado.
Ventajas de usar myUSCIS
Para acceder a estos servicios, los usuarios deben crear una cuenta gratuita en myUSCIS, lo que les permite:
- Presentar formularios digitales.
- Realizar pagos seguros en línea.
- Recibir notificaciones automáticas.
- Consultar el estado del expediente en tiempo real.
- Adjuntar documentos sin necesidad de enviar formularios físicos.
Impacto para solicitantes y abogados migratorios
Estas nuevas reglas, vigentes desde el 1 de octubre de 2025, obligan a solicitantes y representantes legales a adaptarse a un sistema completamente digital. Según USCIS, esto reducirá errores, agilizará tiempos de respuesta y garantizará mayor transparencia en el seguimiento de casos.
La agencia remarcó que solo los expedientes completos y con pagos al día avanzarán en el proceso, lo que convierte a la gestión digital y al cumplimiento de plazos en un requisito clave para mantener activa una solicitud de asilo.
