La carta que aterra a millones de indocumentados: el temido Aviso de Comparecencia del DHS

El United States Department of Homeland Security (DHS) informó que más de dos millones de migrantes han sido deportados desde la llegada de Donald Trump a la presidencia. Una parte considerable de ellos recibió el Aviso de Comparecencia conocido como NTA, por sus siglas en inglés, un documento que marca el inicio formal de un proceso de deportación.

Migrantes enfrentan audiencias migratorias tras recibir la notificación del DHS.

¿Qué es el Aviso de Comparecencia (NTA)?

El United States Department of Justice (DOJ) define el NTA como una orden oficial que instruye a un inmigrante a presentarse ante un juez de inmigración. Este aviso se emite a través del formulario I-862 e incluye:

Número de expediente (A-number): código único asignado a cada persona.

Dirección registrada: si hay errores, el migrante debe actualizar sus datos con el formulario EOIR-33/IC.

Hechos y alegaciones: explica por qué el DHS considera que la persona es inadmisible o debe ser removida.

Cargos legales: con base en la Immigration and Nationality Act (INA).

(INA). Citación judicial: indica fecha, hora y lugar de la audiencia. Si no se incluye, el tribunal enviará una notificación por separado. No presentarse puede resultar en una orden de deportación inmediata.

El NTA puede ser emitido por tres agencias federales:

U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS)

(USCIS) U.S. Customs and Border Protection (CBP)

(CBP) U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE)

¿Quiénes pueden recibir un NTA?

De acuerdo con fuentes especializadas en inmigración, esta notificación llega principalmente a:

Personas que ingresaron sin autorización formal.

Migrantes que entraron legalmente pero luego se volvieron removibles.

Extranjeros que llegaron recientemente al país y no tienen admisión o libertad condicional.

¿Qué hacer si recibes un Aviso de Comparecencia?

Si un inmigrante es notificado con un NTA, tiene derecho a contar con un abogado que lo represente en el proceso. Durante la audiencia, el juez:

Revisa los cargos y hechos alegados.

Permite al migrante corregir errores en la notificación.

Escucha argumentos y evalúa pruebas de defensa.

Expertos legales recomiendan actuar con rapidez, mantener actualizada la dirección registrada y no ignorar ninguna citación judicial, ya que esto puede acelerar el proceso de deportación.