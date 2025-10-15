Atención inmigrantes: Estados Unidos LANZA programas clave para PAGAR tus facturas y aliviar gastos básicos
Inmigrantes en EE. UU. pueden recibir apoyo económico para pagar facturas de energía, internet y más gracias a programas federales y estatales.
Los inmigrantes en Estados Unidos tienen acceso a una red de programas públicos diseñados para aliviar sus gastos básicos y ofrecer apoyo financiero directo en momentos de necesidad. Estas iniciativas federales y estatales buscan garantizar que más familias puedan mantenerse al día con facturas esenciales sin comprometer otros gastos del hogar.
Programas que ayudan a pagar facturas en EE. UU.
El Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP) ofrece apoyo económico para cubrir costos de electricidad, gas, calefacción y aire acondicionado. Además, permite solicitar ayuda en situaciones de emergencia energética, como cortes de servicio durante el invierno o el verano extremo. La elegibilidad depende de los ingresos, el tamaño del hogar y el estado de residencia.
El Programa de Asistencia de Climatización (WAP) está enfocado en mejorar la eficiencia energética de las viviendas de familias con bajos ingresos. Con este beneficio, se pueden realizar mejoras en la estructura del hogar para reducir el consumo eléctrico y de gas, lo que se traduce en facturas más bajas a largo plazo.
Por último, el programa Lifeline, administrado por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), brinda descuentos mensuales en servicios de telefonía e internet. Los beneficiarios pueden acceder a tarifas reducidas si cumplen con los requisitos de ingresos o ya participan en otros programas de asistencia pública, como TANF o SSI.
Principales beneficios de estos programas:
- Reducción de gastos en energía y comunicaciones.
- Asistencia económica para hogares de bajos ingresos.
- Soporte en situaciones de emergencia.
- Acceso sencillo y 100 % legal para inmigrantes elegibles.
Conocer estos programas y sus requisitos puede marcar la diferencia entre una carga económica difícil de sostener y un alivio real para las familias inmigrantes que buscan estabilidad en EE. UU.
