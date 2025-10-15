¡Quedó ADVERTIDO! Donald Trump condiciona su apoyo a Milei y AMENAZA: "Si pierde las elecciones, no vamos a ser generosos con Argentina"
Tras reunirse con Milei en la Casa Blanca, Trump dejó claro que la ayuda de EE. UU. podría retirarse si el presidente argentino pierde las elecciones.
La reunión entre Donald Trump y Javier Milei en la Casa Blanca dejó un mensaje claro: la amistad entre ambos gobiernos tiene límites políticos. Días después de que Estados Unidos aprobara un swap por US$ 20.000 millones para aliviar la crisis argentina, Trump expresó su respaldo al mandatario sudamericano, pero lo condicionó a su permanencia en el poder.
Durante la conferencia de prensa conjunta, el presidente estadounidense fue directo: "Nuestra aprobación depende de quién gane la elección". Sus declaraciones generaron inquietud en los mercados argentinos y abrieron interrogantes sobre el verdadero alcance del apoyo financiero prometido por Washington.
Trump condiciona el apoyo de EE. UU. al futuro político de Milei
Aunque Trump calificó a Javier Milei como "un gran líder", dejó en claro que la ayuda estadounidense no es incondicional. Según dijo, si el actual mandatario argentino pierde las elecciones, Washington no mantendría su respaldo financiero. Esta postura fue reforzada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien aseguró que la continuidad del apoyo depende de los resultados de los comicios legislativos del 26 de octubre.
Donald Trump condiciona su apoyo a Javier Milei.
El mensaje no pasó desapercibido. La advertencia de que un eventual triunfo de la oposición podría frenar la cooperación económica causó turbulencias en los mercados, con fuertes caídas en las acciones argentinas en Wall Street. Mientras tanto, el Gobierno de Milei intenta calmar los ánimos asegurando que la condición impuesta por Trump se refería a las elecciones presidenciales de 2027.
Milei refuerza su alianza con Trump y celebra el "swap" millonario
Durante la conferencia, Milei agradeció públicamente el respaldo de Estados Unidos, atribuyendo el acuerdo financiero a la confianza en su modelo económico liberal. El mandatario argentino destacó que el swap busca aliviar los problemas de liquidez causados por "ataques políticos" de sus opositores y reafirmó su compromiso con las "ideas de la libertad".
Milei también elogió a Trump por su papel en temas internacionales, desde su plan de paz en Medio Oriente hasta su oposición al "socialismo del siglo XXI". Con ello, el presidente argentino busca consolidar a su país como uno de los principales aliados de Washington en América Latina, una estrategia que podría abrir la puerta a un eventual Tratado de Libre Comercio entre ambos países, según deslizó el propio Trump.
