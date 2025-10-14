- Hoy:
¡ALERTA! Donald Trump confirma ataque militar de EE. UU. cerca de Venezuela: hay seis muertos
A través de sus redes sociales, el mandatario estadounidense confirmó un nuevo ataque a una lancha narcotraficante frente a las costas de Venezuela.
Un nuevo operativo militar de Estados Unidos en el Caribe ha encendido la tensión en la región. Este martes 14 de octubre, una lancha vinculada al narcotráfico fue destruida frente a las costas de Venezuela, en un ataque que dejó seis muertos, según confirmó el presidente Donald Trump. Aunque la operación fue polémica, las autoridades aseguran que el hecho se dio en aguas internacionales, bajo el marco de acciones antidrogas.
Donald Trump confirma nuevo ataque a lancha narcotraficante cerca de Venezuela.
Noticia en desarrollo.
