0
EN DIRECTO
Canadá vs Colombia EN VIVO, amistoso internacional con Kevin Serna

¡ALERTA! Donald Trump confirma ataque militar de EE. UU. cerca de Venezuela: hay seis muertos

A través de sus redes sociales, el mandatario estadounidense confirmó un nuevo ataque a una lancha narcotraficante frente a las costas de Venezuela.

Gabriela Zevallos
Donald Trump confirma nuevo ataque a lancha narcotraficante cerca de Venezuela.
Donald Trump confirma nuevo ataque a lancha narcotraficante cerca de Venezuela. | Composición: Líbero/Gabriela Zevallos
COMPARTIR

Un nuevo operativo militar de Estados Unidos en el Caribe ha encendido la tensión en la región. Este martes 14 de octubre, una lancha vinculada al narcotráfico fue destruida frente a las costas de Venezuela, en un ataque que dejó seis muertos, según confirmó el presidente Donald Trump. Aunque la operación fue polémica, las autoridades aseguran que el hecho se dio en aguas internacionales, bajo el marco de acciones antidrogas.

Nuevo ataque a lancha narcotraficante

Donald Trump confirma nuevo ataque a lancha narcotraficante cerca de Venezuela.

Noticia en desarrollo.

Lo más visto

  1. ALERTA en Walmart de Fairlawn: policía obliga a los clientes a evacuar la tienda tras una GRAVE AMENAZA; hay un detenido

  2. Nicolás Maduro en la mira: altos funcionarios de Trump planifican su derrocamiento en Venezuela

  3. MALA noticia para inmigrantes: los extranjeros que tengan esta VISA no podrán ingresar a EE. UU. y enfrentarán complicaciones

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano