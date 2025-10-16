EXCELENTE NOTICIA para estudiantes inmigrantes: California aplica nuevas leyes para GARANTIZAR su seguridad ante redadas de ICE

En medio de la crisis migratoria que atraviesa Estados Unidos, muchas familias en Los Ángeles viven con temor debido a los recientes operativos de ICE. Ante esta situación, el estado de California ha tomado un paso crucial para proteger a los estudiantes inmigrantes, asegurando que puedan continuar su educación sin miedo a ser afectados por acciones migratorias dentro de las escuelas.

Con nuevas medidas enfocadas en la seguridad de los menores, California busca garantizar que los estudiantes asistan a clases en un ambiente libre de amenazas. Estas acciones priorizan la protección de los derechos y la privacidad de los estudiantes, brindando mayor tranquilidad a las familias migrantes que enfrentan la incertidumbre ante las redadas.

La Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles ordenó un informe sobre la aplicación de dos leyes clave para las comunidades migrantes: la Ley 49 de Escuelas Seguras y la Ley 98 SAFE. Estas normativas buscan ofrecer seguridad, transparencia y proteger la privacidad de los estudiantes frente a posibles acciones migratorias.

Ley 49 y Ley 98 SAFE: protección y transparencia en las escuelas

La Ley 49 impide que agentes de ICE ingresen a escuelas sin una orden judicial válida y protege los registros académicos de los estudiantes para evitar que sean compartidos con autoridades federales.

California aplica nuevas leyes para garantizar la seguridad de escolares inmigrantes.

Mientras tanto, la Ley 98 SAFE obliga a las instituciones educativas a informar a las familias sobre las medidas de resguardo dentro de los campus, garantizando así mayor transparencia y tranquilidad para los estudiantes y sus padres.

Fondos para asistencia y apoyo integral a familias migrantes

Para reforzar estas protecciones, la Junta de Supervisores destinó 1,3 millones de dólares al programa de servicios móviles para inmigrantes, que ofrece asistencia legal, psicológica y educativa a las familias afectadas por las redadas recientes.

El gobernador Gavin Newsom también reafirmó su compromiso con la seguridad y privacidad de las comunidades migrantes en escuelas y hospitales, destacando la importancia de estas nuevas regulaciones.