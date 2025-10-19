ALERTA en Oklahoma: TIROTEO en residencia universitaria deja al menos 3 heridos durante fiesta de bienvenida

Lo que debía ser una noche de celebración en la Universidad Estatal de Oklahoma (OSU) terminó en caos. La madrugada del domingo 19 de octubre, un tiroteo dejó al menos tres personas heridas en la residencia estudiantil Carreker East, ubicada en Stillwater, Oklahoma.

El incidente ocurrió a las 3:40 a.m., justo durante las actividades del tradicional fin de semana de bienvenida de exalumnos, conocido como "America’s Greatest Homecoming". La policía universitaria confirmó que entre los heridos hay al menos un estudiante, aunque no se ha revelado su identidad ni su estado de salud.

La policía investiga los hechos

Según las autoridades de OSU, el tiroteo ocurrió después de una gran fiesta privada que tuvo lugar fuera del campus. Algunos asistentes regresaron a la residencia estudiantil, donde se desató el ataque armado. No hay sospechosos detenidos hasta el momento, y las causas del tiroteo siguen bajo investigación.

Las fuerzas de seguridad llegaron rápidamente al lugar, aseguraron la zona y trasladaron a los heridos a hospitales en Oklahoma City y Tulsa. La policía exhortó a cualquier persona con información a colaborar con la investigación. Testigos reportaron haber escuchado disparos y visto a estudiantes huyendo de la escena.

Tiroteo en Universidad de Oklahoma deja tres heridos.

Reacción de OSU: campus sin amenaza activa pero con vigilancia reforzada

Aunque el tiroteo ocurrió dentro del campus universitario, las autoridades informaron que no existe una amenaza activa en este momento. La policía de OSU y los directivos universitarios activaron protocolos de seguridad y comunicación interna, reforzando la vigilancia en la zona.

En un comunicado oficial, la universidad reiteró que está prohibido portar armas de fuego u objetos peligrosos en sus instalaciones. Además, insistieron en su compromiso de garantizar un entorno seguro para estudiantes, profesores y personal.

Aumenta la preocupación por violencia armada en campus universitarios

Este tiroteo en OSU se suma a una preocupante lista de incidentes armados en universidades de Estados Unidos. Según la organización Gun Violence Archive, en 2024 se registraron más de 500 tiroteos masivos en el país, varios de ellos en contextos educativos.

El más reciente fue el asesinato del activista Charlie Kirk durante una conferencia en una universidad de Utah. Estos episodios han reabierto el debate sobre la seguridad en instituciones educativas y la creciente presencia de armas de fuego en espacios públicos.