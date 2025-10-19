0
EN DIRECTO
Cristal vs Garcilaso por Liga 1
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

Salto peligroso: Influencer de TikTok desafía la muerte al meterse al recinto de elefantes en Pittsburgh

Un joven creador de TikTok puso en riesgo su vida al ingresar sin permiso a un recinto de elefantes, provocando pánico entre visitantes y personal.

Dara Rojas
Momento exacto en que el influencer salta la valla de seguridad
Momento exacto en que el influencer salta la valla de seguridad | Composición: Líbero/ Dara Rojas
COMPARTIR

Un influencer de TikTok protagonizó un momento de alto riesgo en Pittsburgh al ingresar sin autorización al recinto de elefantes de un zoológico local. Testigos afirmaron que el joven escaló la valla de seguridad con el aparente objetivo de grabar un video viral para sus redes sociales.

Walmart lanza un sistema que transforma la forma de hacer compras.

PUEDES VER: Walmart sorprende con este NUEVO SISTEMA que cambiará por completo la forma de pagar

El incidente ocurrió en medio de una gran afluencia de visitantes, quienes quedaron atónitos al verlo dentro del área restringida mientras los elefantes se mostraban inquietos por su presencia.

Seguridad activada de inmediato

Personal de seguridad reaccionó rápidamente para evacuar el área y alertar a las autoridades. El joven logró salir ileso del recinto antes de que los animales lo alcanzaran, pero generó un momento de tensión extrema para el público y los trabajadores. El zoológico recordó que estas zonas cuentan con medidas estrictas por una razón: cualquier invasión pone en peligro tanto a las personas como a los animales.

Posibles consecuencias legales

La policía local ya abrió una investigación y el influencer podría enfrentar cargos por invasión de propiedad privada y alteración del orden público. Además, podría ser multado y vetado de por vida del zoológico. El hecho ha desatado un fuerte debate sobre los límites de las redes sociales y los riesgos que algunos usuarios están dispuestos a correr para ganar fama en línea.

Este insólito episodio ha generado una ola de críticas en redes sociales, donde cientos de usuarios han cuestionado la irresponsabilidad del joven y han exigido sanciones ejemplares. Expertos en fauna silvestre advirtieron que este tipo de actos no solo ponen en riesgo vidas humanas, sino que también alteran gravemente el comportamiento natural de los animales en cautiverio.

Lo más visto

  1. ALERTA en Walmart: Exgerente acusada de DELITO GRAVE fue capturada tras 3 años prófuga, ¿por qué tardaron tanto en encontrarla?

  2. ALERTA migratoria: USCIS puede cancelar la Green Card y DEPORTAR a quienes inicien mal el trámite de ciudadanía

  3. ALERTA en Walmart: reportan insólita SENTENCIA para hombre que cometió gran robo en tienda y tendrá que pagar fuerte indemnización

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano