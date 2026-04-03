¡Atención! Alianza Lima sufrirá sensibles bajas de peso para el clásico ante Universitario

Alianza Lima se prepara para su vista a Universitario de Deportes por el clásico de la fecha 9 del Torneo Apertura. Los blanquiazules llegan en un gran momento en la temporada y los hinchas esperan que cada una de sus figuras puedan ser consideradas. Sin embargo, en la previa se reveló que los ‘íntimos’. no podrán contar con algunos jugadores para este trascendental duelo.

Las bajas que tendrá Alianza Lima para el clásico ante Universitario

El cuadro comandado por Pablo Guede no escatimó esfuerzos en sus entrenamientos para poder dar el gran golpe en el clásico ante su eterno rival en el Monumental. Sin embargo, en la antesala del duelo se conoció que Alianza Lima no podrá contar con cinco nombres importantes: Federio Girotti, Pedro Aquino, Jean Pierre Archimbaud, D’ Alessandro Montenegro, Ángel de la Cruz.

El técnico argentino decidió que el Girotti no sea considerado en la nómina de convocados para el partido ante Universitario. El titular será Paolo Guerrero y su suplente será Luis Ramos. No obstante, no se ha revelado algún tipo de lesión, por lo que todo indica que es un decisión técnica.

Federico Girotti no fue convocado para el clásico ante Universitario en el Monumental.

Por otro lado, Alianza Lima recibió la buena noticia del regreso de Guillermo Viscarra a los entrenamientos. El arquero boliviano llega con ritmo tras ser titular en el repechaje rumbo al Mundial 2026 con su selección. Todo indica que volverá a integrar la nómina, aunque iniciaría desde el banco de suplentes. De esta manera, Ángel de la Cruz cedería su lugar y no sería considerado por decisión técnica.

Asimismo, Pedro Aquino y Jean Pierre Archimbaud no fueron convocados, por lo que seguirán con pocos minutos en el equipo. Ambos jugadores no han convencido al comando técnico en esta temporada. Mismo caso que D’ Alessandro Montenegro, quien ante la presencia de Advíncula tiene pocas opciones.

Alianza Lima busca romper mala racha en los clásicos

En este nuevo enfrentamiento entre Alianza Lima vs Universitario, los blanquiazules tendrán la opción de romper un mal registro en su haber. Y es que los ‘íntimos’ acumulan tres años sin poder imponerse ante sus eternos rivales en un partido oficial.