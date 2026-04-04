Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 4 de abril EN VIVO: resultado del último sorteo y números ganadores

El Sinuano Día y Noche, el chance más famoso de Colombia, regresó con nuevas ediciones HOY, sábado 4 de abril del 2026, y tú podrías ser uno de los afortunados ganadores. ¿Confiarás en tu suerte? En esta nota de Líbero, podrás consultar toda la información que necesitas saber sobre el sorteo, además de ver EN VIVO los resultados y números ganadores.

Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 4 de abril 2026: resultado del último sorteo 22:23 Resultado del Sinuano Noche de hoy Estos son los números ganadores que dejó el sorteo del Sinuano Noche de hoy sábado 4 de abril: 9 3 4 6 - 1. 18:38 A qué hora juega Sinuano Noche de HOY El sorteo de Sinuano Noche de HOY, sábado 4 de abril se juega desde las 10:30 p. m. (hora de Colombia). Aún tienes varias horas para adquirir tu boleto ganador. ¡Suerte! 17:58 Estadísticas del Sinuano Noche Posición 1 (primer dígito): el número que más ha salido es el 7 (16 veces)

el número que más ha salido es el 7 (16 veces) Posición 2: ha sido el 9 (14 veces)

ha sido el 9 (14 veces) Posición 3: el 3 (13 veces)

el 3 (13 veces) Posición 4: el 8 (19 veces) 14:54 Resultados del Sinuano Día de HOY, sábado 4 de abril de 2026 Los números ganadores del sorteo Sinuano Día son: 1 5 1 1| La Quinta: 9 14:53 Comenzó el sorteo Sinuano de HOY, sábado 4 de abril 13:32 A qué hora juega el Sinuano Día de hoy El Sinuano Día se juega HOY, sábado 4 de abril de 2026, a las 2:30 p. m. (hora de Colombia). Aún te queda tiempo para que puedas participar del juego. ¡Te deseamos mucha suerte! 10:54 Plan de premios del sorteo Sinuano Si aciertas las 4 cifras en su orden exacto , el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces.

, el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces. Si aciertas 3 cifras en orden , la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces.

, la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces. Si aciertas 2 cifras en orden , la apuesta se multiplica 50 veces.

, la apuesta se multiplica 50 veces. Si aciertas 1 sola cifra, la apuesta se multiplica 5 veces. 09:47 Bienvenidos Este sábado 4 de abril, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

Resultados del Sinuano Día de HOY, sábado 4 de abril

Números ganadores: 9 3 4 6

La Quinta: 1

¿Cómo jugó el Sinuano Día de HOY, sábado 4 de abril?

Números ganadores: 1 5 1 1

La Quinta: 9

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El sorteo colombiano se realiza de lunes a viernes en sus dos horarios, Sinuano Día a las 2.30 p. m. y Sinuano Noche a las 10.30 p. m.. Asimismo, los domingos y feriados el horario nocturno cambia a las 8.30 p. m.

El sorteo Sinuano regresa con dos emocionantes ediciones en Colombia.

Estadística del Sinuano Día y Noche

Los números más frecuentes en los sorteos del Sinuano son: 2, 8, 0, 9, mientras que los dígitos que menos salen son: 4, 5, 7, 3. Ten en cuenta esta información al momento de elegir tu boleto.

Premios del Sinuano Día y Noche

Revisa la lista de premios que puedes ganar si logras acertar, según la cantidad de aciertos del sorteo colombiano, en cualquiera de sus ediciones, Día o Noche: