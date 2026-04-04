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Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 4 de abril EN VIVO: resultado del último sorteo y números ganadores

Revisa los resultados EN VIVO del Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 4 de abril. Conoce qué bolillas cayeron en estas emocionantes ediciones. ¡Suerte!


Angie De La Cruz
Revisa los resultados EN VIVO del último sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 4 de abril.
Revisa los resultados EN VIVO del último sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 4 de abril. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz

MOMENTOS DESTACADOS

22:23

Resultado del Sinuano Noche de hoy

Estos son los números ganadores que dejó el sorteo del Sinuano Noche de hoy sábado 4 de abril: 9 3 4 6 - 1.

14:54

Resultados del Sinuano Día de HOY, sábado 4 de abril de 2026

Los números ganadores del sorteo Sinuano Día son: 1 5 1 1| La Quinta: 9

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El Sinuano Día y Noche, el chance más famoso de Colombia, regresó con nuevas ediciones HOY, sábado 4 de abril del 2026, y tú podrías ser uno de los afortunados ganadores. ¿Confiarás en tu suerte? En esta nota de Líbero, podrás consultar toda la información que necesitas saber sobre el sorteo, además de ver EN VIVO los resultados y números ganadores.

Revisa los resultados del sorteo Sinuano Día y Noche del viernes 3 de abril.

PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del viernes 3 de abril: resultados de la lotería y números ganadores

Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 4 de abril 2026: resultado del último sorteo

22:23
4/4/2026

Resultado del Sinuano Noche de hoy

Estos son los números ganadores que dejó el sorteo del Sinuano Noche de hoy sábado 4 de abril: 9 3 4 6 - 1.

18:38
4/4/2026

A qué hora juega Sinuano Noche de HOY

El sorteo de Sinuano Noche de HOY, sábado 4 de abril se juega desde las 10:30 p. m. (hora de Colombia). Aún tienes varias horas para adquirir tu boleto ganador. ¡Suerte!

17:58
4/4/2026

Estadísticas del Sinuano Noche

  • Posición 1 (primer dígito): el número que más ha salido es el 7 (16 veces)
  • Posición 2: ha sido el 9 (14 veces)
  • Posición 3: el 3 (13 veces)
  • Posición 4: el 8 (19 veces)
14:54
4/4/2026

Resultados del Sinuano Día de HOY, sábado 4 de abril de 2026

Los números ganadores del sorteo Sinuano Día son: 1 5 1 1| La Quinta: 9

14:53
4/4/2026

Comenzó el sorteo Sinuano de HOY, sábado 4 de abril

13:32
4/4/2026

A qué hora juega el Sinuano Día de hoy

El Sinuano Día se juega HOY, sábado 4 de abril de 2026, a las 2:30 p. m. (hora de Colombia). Aún te queda tiempo para que puedas participar del juego. ¡Te deseamos mucha suerte!

10:54
4/4/2026

Plan de premios del sorteo Sinuano

  • Si aciertas las 4 cifras en su orden exacto, el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces.
  • Si aciertas 3 cifras en orden, la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces.
  • Si aciertas 2 cifras en orden, la apuesta se multiplica 50 veces.
  • Si aciertas 1 sola cifra, la apuesta se multiplica 5 veces.
09:47
4/4/2026

Bienvenidos

Este sábado 4 de abril, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

Resultados del Sinuano Día de HOY, sábado 4 de abril

  • Números ganadores: 9 3 4 6
  • La Quinta: 1

¿Cómo jugó el Sinuano Día de HOY, sábado 4 de abril?

  • Números ganadores: 1 5 1 1
  • La Quinta: 9

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El sorteo colombiano se realiza de lunes a viernes en sus dos horarios, Sinuano Día a las 2.30 p. m. y Sinuano Noche a las 10.30 p. m.. Asimismo, los domingos y feriados el horario nocturno cambia a las 8.30 p. m.

Sinuano

El sorteo Sinuano regresa con dos emocionantes ediciones en Colombia.

Estadística del Sinuano Día y Noche

Los números más frecuentes en los sorteos del Sinuano son: 2, 8, 0, 9, mientras que los dígitos que menos salen son: 4, 5, 7, 3. Ten en cuenta esta información al momento de elegir tu boleto.

Premios del Sinuano Día y Noche

Revisa la lista de premios que puedes ganar si logras acertar, según la cantidad de aciertos del sorteo colombiano, en cualquiera de sus ediciones, Día o Noche:

  • Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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