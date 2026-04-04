El sábado 4 de abril se realizó un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá, que contó con un Premio Mayor de 15.000 millones de pesos colombianos. En esta nota de Líbero se presentan los resultados EN VIVO y los números ganadores. Además, se incluye información clave para seguir el desarrollo del sorteo y consultar todos los detalles del evento.

Lotería de Boyacá HOY, sábado 4 de abril: resultados del último sorteo 22:41 Resultado del Premio Mayor de Lotería Boyacá Estos son los números ganadores del Premio Mayor de la Lotería de Boyacá, que sortea 15.000 millones de pesos colombianos: 9 9 3 3 - serie 234. 22:33 Se sortean los primeros premios El ganador del Premio Fortuna de hoy: 4292 de la serie 111

El ganador del Premio Alegría de hoy: 9299 de la serie 272

El ganador del Premio Ilusión de hoy: 0997 de la serie 359 22:28 Se realizan los sorteos de prueba Para que el sorteo sea transparente para todos y de acuerdo a ley, se está realizando las respectivas pruebas frente a cámaras. 18:44 Lotería de Boyacá ofrece HOY un premio mayor de 15 millones de pesos 18:19 Plan de premios de la Lotería de Boyacá Premio Fortuna : $1 000 millones

: $1 000 millones Premio Alegría : $400 millones

: $400 millones Premio Ilusión : $300 millones

: $300 millones Premio Esperanza : $100 millones

: $100 millones Premios Berraquera : 4 premios de $50 millones cada uno

: 4 premios de $50 millones cada uno Premios Optimismo : 15 premios de $20 millones cada uno

: 15 premios de $20 millones cada uno Premios Valentía: 38 premios de $10 millones cada uno. 18:19 Dónde comprar los boletos de la Lotería de Boyacá Los boletos de la Lotería de Boyacá se pueden comprar a través de agencias distribuidoras, vendedores ambulantes de confianza y locales de apuestas. Además, también puedes adquirirlos en cadenas reconocidas como puntos Baloto, Gana, Paga Todo, entre otros operadores. 15:29 A qué hora juega la Lotería de Boyacá La Lotería de Boyacá se juega todos los sábados en horario nocturno, y su sorteo principal suele realizarse alrededor de las 10:40 p. m. (hora de Colombia). 15:25 Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá El premio mayor de la Lotería de Boyacá es de 15.000 millones de pesos colombianos, convirtiéndose en uno de los más altos dentro de las loterías tradicionales de Colombia. 13:34 Bienvenidos Hoy, sábado 4 de abril se realizará un nuevo sorteo de la Lotería Boyacá y AQUÍ podrás ver los resultados EN VIVO del último juego. ¡Mucha suerte!

Últimos resultados y números ganadores de la Lotería de Boyacá, sábado 4 de abril

Se conoció los números ganadores del 4 de abril del último sorteo de la Lotería de Boyacá: 9 9 3 3 - serie 234. Recordemos que el pasado sábado 28 de marzo, del Premio Mayor de los $15.000 millones: 6, 9, 2, 4 de la serie 282.

Conoce los números ganadores de la Lotería de Boyacá para HOY, sábado 4 de abril.

¿A qué hora se juega la Lotería de Boyacá?

La lotería Boyacá se lleva a cabo todos los sábados por la noche, con un inicio programado para las 10.30 p. m. El anuncio del premio mayor se efectúa poco después, alrededor de las 10.40 p. m.

Este evento se ha convertido en una tradición esperada por muchos, quienes participan con la esperanza de obtener grandes premios.

Este es el plan de premios de la Lotería de Boyacá

Premio Fortuna : $1.000 millones.

: $1.000 millones. Premio Alegría : $400 millones.

: $400 millones. Premio Ilusión : $300 millones.

: $300 millones. Premio Esperanza : $100 millones.

: $100 millones. Premios Berraquera : 4 premios de $50 millones cada uno.

: 4 premios de $50 millones cada uno. Premios Optimismo : 15 premios de $20 millones cada uno.

: 15 premios de $20 millones cada uno. Premios Valentía: 38 premios de $10 millones cada uno.

¿Dónde ver el sorteo de la Lotería de Boyacá?

El sorteo se transmite en directo a través de la televisión y diversas plataformas digitales. Los resultados se difunden pocos minutos después en sitios de noticias y en la página oficial de la lotería colombiana.