Lotería de Boyacá HOY, sábado 4 de abril: resultado y números ganadores del último sorteo del Premio Mayor

La Lotería de Boyacá vuelve HOY, sábado 4 de abril con un nuevo sorteo que mantiene la expectativa de miles de jugadores en Colombia. En esta jornada se pondrá en juego su atractivo premio mayor de hasta 15.000 millones de pesos colombianos. ¿Compraste tu boleto? AQUÍ sigue los resultados EN VIVO y números ganadores.¡Suerte!

Lotería de Boyacá HOY, sábado 4 de abril: resultados del último sorteo 22:41 Resultado del Premio Mayor de Lotería Boyacá Estos son los números ganadores del Premio Mayor de la Lotería de Boyacá, que sortea 15.000 millones de pesos colombianos: 9 9 3 3 - serie 234. 22:33 Se sortean los primeros premios El ganador del Premio Fortuna de hoy: 4292 de la serie 111

El ganador del Premio Alegría de hoy: 9299 de la serie 272

El ganador del Premio Ilusión de hoy: 0997 de la serie 359 22:28 Se realizan los sorteos de prueba Para que el sorteo sea transparente para todos y de acuerdo a ley, se está realizando las respectivas pruebas frente a cámaras. 18:44 Lotería de Boyacá ofrece HOY un premio mayor de 15 millones de pesos 18:19 Plan de premios de la Lotería de Boyacá Premio Fortuna : $1 000 millones

: $1 000 millones Premio Alegría : $400 millones

: $400 millones Premio Ilusión : $300 millones

: $300 millones Premio Esperanza : $100 millones

: $100 millones Premios Berraquera : 4 premios de $50 millones cada uno

: 4 premios de $50 millones cada uno Premios Optimismo : 15 premios de $20 millones cada uno

: 15 premios de $20 millones cada uno Premios Valentía: 38 premios de $10 millones cada uno. 18:19 Dónde comprar los boletos de la Lotería de Boyacá Los boletos de la Lotería de Boyacá se pueden comprar a través de agencias distribuidoras, vendedores ambulantes de confianza y locales de apuestas. Además, también puedes adquirirlos en cadenas reconocidas como puntos Baloto, Gana, Paga Todo, entre otros operadores. 15:29 A qué hora juega la Lotería de Boyacá La Lotería de Boyacá se juega todos los sábados en horario nocturno, y su sorteo principal suele realizarse alrededor de las 10:40 p. m. (hora de Colombia). 15:25 Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá El premio mayor de la Lotería de Boyacá es de 15.000 millones de pesos colombianos, convirtiéndose en uno de los más altos dentro de las loterías tradicionales de Colombia. 13:34 Bienvenidos Hoy, sábado 4 de abril se realizará un nuevo sorteo de la Lotería Boyacá y AQUÍ podrás ver los resultados EN VIVO del último juego. ¡Mucha suerte!

¿A qué hora se juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá realiza su sorteo todos los sábados por la noche, usualmente alrededor de las 10.40 p. m. (hora local de Colombia). En ocasiones específicas se menciona el inicio del sorteo entre 10.40 y 10.42 p. m., aunque varía mínimamente cada semana.

Billete de la semana de la Lotería de Boyacá del sábado 4 de abril.

¿Dónde ver los resultados de la Lotería de Boyacá?

Si quieres estar al tanto del sorteo de hoy, sigue la transmisión en vivo o consulta los sitios oficiales una vez se publiquen los resultados disponibles, generalmente después de las 10.40 p. m. Puedes ver los resultados de la Lotería de Boyacá a través del Canal 13 o a través del canal de YouTube de Resultados de loterías y Chances en Colombia.

¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá?

El premio mayor de la Lotería de Boyacá asciende actualmente a 15.000 millones de pesos colombianos por billete completo. Sin embargo, el monto final que recibe el ganador puede variar ligeramente debido a descuentos o impuestos aplicables. En caso de adquirir solo una fracción del billete, el premio se distribuye de manera proporcional entre las fracciones vendidas.

Plan de premios de la Lotería de Boyacá