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Temblor HOY, miércoles 6 de mayo en Perú: reporte EN VIVO del último sismo, magnitud y epicentro, según IGP
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha emitido un informe en EN VIVO sobre la actividad sísmica en el país. ¿En dónde se llevaron a cabo los últimos sismos?
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) está compartiendo en EN VIVO su informe actualizado sobre los sismos registrados para HOY, miércoles 6 de mayo en el territorio nacional. A continuación, se detallan los datos más recientes sobre estos movimientos sísmicos, que incluyen información sobre su magnitud y la ubicación del epicentro.
PUEDES VER: Temblor en Perú HOY, martes 5 mayo EN VIVO: IGP reporta último sismo, ¿dónde fue el epicentro?
Temblor HOY, miércoles 6 de mayo, en Perú: reporte EN VIVO vía IGP
Último sismo de hoy
Bienvenidos
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informa EN VIVO sobre los sismos registrados en el país, con detalles sobre su magnitud, epicentro y zonas afectadas.
Estos son los números de emergencia: debes tomarlo en cuenta cuando sucede un temblor
- Central policial: 105.
- Bomberos: 116.
- Defensa Civil – Emergencias: 115.
- Policía de carreteras: 110.
- Infosalud (consultas médicas): 113.
- Información COVID-19 – EsSalud: 107.
- Denuncias por violencia familiar: 100.
- Atención médica de EsSalud para mujeres víctimas de violencia y su entorno: 411 8000 (opción 6).
- Cruz Roja Peruana: 266 0481.
Así funciona la alerta sísmica en el Perú, SISMATE
El Sistema de Mensajería de Alerta Temprana (SISMATE) tiene como finalidad enviar notificaciones de prevención a los teléfonos móviles ante la posibilidad de desastres naturales. Este sistema, desarrollado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en colaboración con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), está en fase de pruebas para garantizar su efectividad antes de su lanzamiento oficial.
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