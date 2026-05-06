El Instituto Geofísico del Perú (IGP) está compartiendo en EN VIVO su informe actualizado sobre los sismos registrados para HOY, miércoles 6 de mayo en el territorio nacional. A continuación, se detallan los datos más recientes sobre estos movimientos sísmicos, que incluyen información sobre su magnitud y la ubicación del epicentro.

Temblor HOY, miércoles 6 de mayo, en Perú: reporte EN VIVO vía IGP 09:59 Último sismo de hoy 09:56 Bienvenidos El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informa EN VIVO sobre los sismos registrados en el país, con detalles sobre su magnitud, epicentro y zonas afectadas.

Estos son los números de emergencia: debes tomarlo en cuenta cuando sucede un temblor

Central policial: 105.

Bomberos: 116.

Defensa Civil – Emergencias: 115.

Policía de carreteras: 110.

Infosalud (consultas médicas): 113.

Información COVID-19 – EsSalud: 107.

Denuncias por violencia familiar: 100.

Atención médica de EsSalud para mujeres víctimas de violencia y su entorno: 411 8000 (opción 6).

Cruz Roja Peruana: 266 0481.

Así funciona la alerta sísmica en el Perú, SISMATE

El Sistema de Mensajería de Alerta Temprana (SISMATE) tiene como finalidad enviar notificaciones de prevención a los teléfonos móviles ante la posibilidad de desastres naturales. Este sistema, desarrollado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en colaboración con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), está en fase de pruebas para garantizar su efectividad antes de su lanzamiento oficial.