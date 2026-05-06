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Temblor HOY, miércoles 6 de mayo en Perú: reporte EN VIVO del último sismo, magnitud y epicentro, según IGP

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha emitido un informe en EN VIVO sobre la actividad sísmica en el país. ¿En dónde se llevaron a cabo los últimos sismos?

Melanni Miranda
Temblor en Perú HOY, miércoles 6 de mayo EN VIVO: epicentro, magnitud y ÚLTIMO sismo, según IGP.
Temblor en Perú HOY, miércoles 6 de mayo EN VIVO: epicentro, magnitud y ÚLTIMO sismo, según IGP. | Composición Líbero / Melanni Miranda Berrocal.
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El Instituto Geofísico del Perú (IGP) está compartiendo en EN VIVO su informe actualizado sobre los sismos registrados para HOY, miércoles 6 de mayo en el territorio nacional. A continuación, se detallan los datos más recientes sobre estos movimientos sísmicos, que incluyen información sobre su magnitud y la ubicación del epicentro.

Temblor en Perú EN VIVO HOY, viernes 10 de abril: hora exacta, magnitud y dónde fue el epicentro.

PUEDES VER: Temblor en Perú HOY, martes 5 mayo EN VIVO: IGP reporta último sismo, ¿dónde fue el epicentro?

Temblor HOY, miércoles 6 de mayo, en Perú: reporte EN VIVO vía IGP

09:59
6/5/2026

Último sismo de hoy

Último sismo hoy

09:56
6/5/2026

Bienvenidos

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informa EN VIVO sobre los sismos registrados en el país, con detalles sobre su magnitud, epicentro y zonas afectadas.

Estos son los números de emergencia: debes tomarlo en cuenta cuando sucede un temblor

  • Central policial: 105.
  • Bomberos: 116.
  • Defensa Civil – Emergencias: 115.
  • Policía de carreteras: 110.
  • Infosalud (consultas médicas): 113.
  • Información COVID-19 – EsSalud: 107.
  • Denuncias por violencia familiar: 100.
  • Atención médica de EsSalud para mujeres víctimas de violencia y su entorno: 411 8000 (opción 6).
  • Cruz Roja Peruana: 266 0481.

Así funciona la alerta sísmica en el Perú, SISMATE

El Sistema de Mensajería de Alerta Temprana (SISMATE) tiene como finalidad enviar notificaciones de prevención a los teléfonos móviles ante la posibilidad de desastres naturales. Este sistema, desarrollado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en colaboración con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), está en fase de pruebas para garantizar su efectividad antes de su lanzamiento oficial.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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