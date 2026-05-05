Temblor en Perú HOY, martes 5 mayo EN VIVO: ver epicentro y magnitud del último sismo, según IGP

El Perú se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una región conocida por su alta actividad sísmica. Por esta razón, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) realiza un monitoreo constante de los sismos que ocurren en el país. A continuación, se detallan los movimientos telúricos registrados recientemente, según los datos proporcionados por el IGP.

Temblor en Perú EN VIVO HOY, martes 5 de mayo de 2026, según el IGP 11:32 Bienvenidos El Instituto Geofísico del Perú (IGP) transmite información EN VIVO sobre los sismos ocurridos en el país, proporcionando detalles sobre la magnitud, el epicentro y las áreas impactadas por estos eventos sísmicos.

Estos son los números de emergencia a nivel nacional

Central policial: 105.

Bomberos: 116.

Defensa Civil – Emergencias: 115.

Policía de carreteras: 110.

Infosalud (consultas médicas): 113.

Información COVID-19 – EsSalud: 107.

Denuncias por violencia familiar: 100.

Atención médica de EsSalud para mujeres víctimas de violencia y su entorno: 411 8000 (opción 6).

Cruz Roja Peruana: 266 0481.

¿Por qué Perú es un país altamente sísmico?

Perú, ubicado en la parte occidental de América del Sur, se sitúa en una de las áreas más propensas a sismos en el mundo. Ante esta realidad, es fundamental comprender cómo se manifiesta esta amenaza en las diversas regiones del país. Ese conocimiento facilita la elaboración de estrategias adecuadas para reducir los impactos de los terremotos a futuro. Para lograrlo, se realiza un análisis que implica evaluar el riesgo sísmico en cada localidad.