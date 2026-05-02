- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs CD Moquegua
- Barcelona vs Osasuna
- Sporting Cristal
- Tabla de posiciones Liga 1
- Alianza Lima vs San Martín
- Fichajes Vóley
Temblor en Perú HOY, sábado 2 de mayo EN VIVO: epicentro, magnitud y ÚLTIMO sismo, según IGP
HOY, sábado 2 de mayo, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) llevará a cabo el registro de todos los sismos ocurridos en el país. Sigue EN VIVO las novedades.
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) dará a conocer HOY, sábado 2 de mayo, un informe exhaustivo sobre los sismos recientes ocurridos en el país. Estos fenómenos naturales son frecuentes en diversas áreas del territorio, ya que Perú se encuentra en una zona de intensa actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico.
PUEDES VER: Temblor en Perú HOY, viernes 1 de mayo EN VIVO: ver epicentro y magnitud del último sismo según IGP
Reporte de temblor HOY, sábado 2 de mayo de 2026, en Lima y regiones del Perú, vía IGP
Temblor registrado HOY en Ica
Bienvenidos
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) proporciona información actualizada al instante sobre los sismos ocurridos en el país. HOY, sábado 2 de abril de 2026, la entidad mantiene al público informado sobre aspectos cruciales como la magnitud, el epicentro y las áreas afectadas por los movimientos telúricos.
¿Qué rol cumple el IGP y por qué es importante?
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) es el encargado de monitorear los sismos en tiempo real a través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS). Para cumplir esta función, dispone de una red con más de 70 estaciones sísmicas, fundamentales para registrar las magnitudes y los epicentros de los movimientos telúricos.
¿Cuáles son los números de emergencia a nivel nacional?
- Línea única de emergencias: 105
- Policía Nacional: 105
- Bomberos: 116
- Policía de Carreteras: 110
- Defensa Civil: 115
- Infosalud: 113
- Cruz Roja: 01 266 0481
- Servicio de Ambulancia SAMU: 106
¿Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico?
El Perú está situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una vasta franja geológica que se extiende por aproximadamente 40.000 kilómetros en forma de herradura. En esta región, diversas placas tectónicas interactúan y generan colisiones y fricciones que liberan energía acumulada.
Este fenómeno explica la ocurrencia de sismos y terremotos, y evidencia la actividad sísmica que caracteriza al país.
- 1
Se recuperó espacio público cerca a la Panamericana Norte: comerciantes de mercado ocuparon vía por más de 20 años
- 2
Cronograma de pagos para trabajadores del sector público de abril de 2026: INICIARON los pagos vía el Banco de la Nación
- 3
Cronograma de pagos del Banco de la Nación para mayo de 2026: se acercan las fechas para cobrar pensiones y sueldos
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90