El Instituto Geofísico del Perú (IGP) dará a conocer HOY, sábado 2 de mayo, un informe exhaustivo sobre los sismos recientes ocurridos en el país. Estos fenómenos naturales son frecuentes en diversas áreas del territorio, ya que Perú se encuentra en una zona de intensa actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico.

Reporte de temblor HOY, sábado 2 de mayo de 2026, en Lima y regiones del Perú, vía IGP 10:54 Temblor registrado HOY en Ica 10:28 Bienvenidos El Instituto Geofísico del Perú (IGP) proporciona información actualizada al instante sobre los sismos ocurridos en el país. HOY, sábado 2 de abril de 2026, la entidad mantiene al público informado sobre aspectos cruciales como la magnitud, el epicentro y las áreas afectadas por los movimientos telúricos.

¿Qué rol cumple el IGP y por qué es importante?

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) es el encargado de monitorear los sismos en tiempo real a través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS). Para cumplir esta función, dispone de una red con más de 70 estaciones sísmicas, fundamentales para registrar las magnitudes y los epicentros de los movimientos telúricos.

¿Cuáles son los números de emergencia a nivel nacional?

Línea única de emergencias: 105

Policía Nacional: 105

Bomberos: 116

Policía de Carreteras: 110

Defensa Civil: 115

Infosalud: 113

Cruz Roja: 01 266 0481

Servicio de Ambulancia SAMU: 106

¿Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico?

El Perú está situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una vasta franja geológica que se extiende por aproximadamente 40.000 kilómetros en forma de herradura. En esta región, diversas placas tectónicas interactúan y generan colisiones y fricciones que liberan energía acumulada.

Este fenómeno explica la ocurrencia de sismos y terremotos, y evidencia la actividad sísmica que caracteriza al país.