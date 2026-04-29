Temblor en Perú HOY, miércoles 29 de abril: conoce EN VIVO todos los reportes de sismos del IGP.

Perú está situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, lo que lo convierte en uno de los países con mayor frecuencia de actividad sísmica a nivel global. En este contexto, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) desempeña un papel crucial al investigar, analizar y documentar todos los sismos que ocurren en el territorio nacional. ¿En dónde se registró el último temblor?

Temblor en Perú HOY, miércoles 29 de abril, EN VIVO vía el IGP 10:09 ¿Cuál es el sismo de mayor magnitud registrado por instrumentos en el Perú? El jueves 3 de octubre de 1974, a las 9:21 de la mañana, un terremoto de magnitud 8,0 sacudió Lima y afectó gran parte de la costa peruana hacia el sur. El movimiento sísmico tuvo una duración aproximada de 90 segundos y dejó un saldo de 252 fallecidos y cerca de 3.600 heridos. 09:16 Último sismo de hoy en Cajamarca 09:14 Bienvenidos Este miércoles 29 de abril de 2026, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) publicará el reporte oficial de los sismos recientes en el país, con información clave como el epicentro, la magnitud y otros detalles relevantes de los movimientos telúricos registrados.

¿Cuál es la función del IGP?

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) cuenta con la responsabilidad de supervisar sismos, volcanes, glaciares y fenómenos climáticos. Su labor incluye la entrega de información en tiempo real, lo que permite alertar y resguardar a la población frente a posibles desastres naturales.

¿Qué debe contener la mochila de emergencia?

Agua potable (al menos para dos a tres días por persona).

Alimentos no perecibles (enlatados, barras energéticas, frutos secos).

Linterna (de preferencia, con pilas extra o recargable).

Radio portátil (a pilas o de manivela para recibir información).

Botiquín de primeros auxilios (con vendas, alcohol, medicamentos básicos).

Mascarillas y alcohol en gel (para higiene y protección).

Documentos importantes (copias de DNI, seguro y contactos de emergencia en bolsa impermeable).

Dinero en efectivo (en billetes pequeños).

Manta o abrigo ligero (para conservar el calor).

Silbato (para pedir ayuda en caso de quedar atrapado).

¿Dónde se puede verificar el último sismo?

Para consultar el último sismo registrado en Perú, se puede acceder al enlace oficial de la plataforma del Instituto Geofísico del Perú (IGP): https://ultimosismo.igp.gob.pe/ultimo-sismo. Asimismo, también se puede seguir la cuenta de X para obtener actualizaciones en tiempo real, así como revisar la nota publicada por Líbero para más información sobre los movimientos telúricos recientes en el país.