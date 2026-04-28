El Perú vuelve a estar en el foco informativo debido a la constante actividad sísmica que caracteriza su territorio. Ubicado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, el país registra movimientos telúricos de manera recurrente, con diferentes intensidades que afectan zonas como Lima, Ica, Arequipa y otras regiones del sur y centro. De acuerdo con especialistas del Instituto Geofísico del Perú (IGP), esta dinámica responde a un proceso geológico natural que también impacta a otros países de Sudamérica e incluso a naciones como Japón. En esta cobertura, te presentamos los reportes más recientes sobre el último sismo registrado.

Temblor en Perú HOY, martes 28 de abril de 2026, EN VIVO vía el IGP 12:01 Teléfonos de emergencia a nivel nacional • Central de emergencias: 105

(Es el número único a nivel nacional que permite acceder a los principales servicios de emergencia y seguridad en el país). • Policía Nacional del Perú: 105

• Cuerpo General de Bomberos Voluntarios: 116

• Policía de Carreteras: 110

• Defensa Civil: 115

• Infosalud: 113

• Cruz Roja Peruana: 01 266 0481

• Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU): 106 11:08 Bienvenidos El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informa EN VIVO sobre los sismos recientes en el país, reportando en tiempo real su magnitud, epicentro y las zonas afectadas.

Último temblor en Perú HOY, martes 28 de abril: IGP confirma EN VIVO la magnitud y el epicentro del sismo

Como parte del seguimiento permanente de la actividad sísmica en el Perú durante 2026, las autoridades actualizan la información oficial sobre la magnitud y la ubicación del epicentro del movimiento ocurrido este martes, datos fundamentales para la ciudadanía. Hasta el momento, los reportes del IGP son la principal referencia para conocer con precisión cada evento sísmico registrado en el país.

Estos informes permiten comprender mejor cada sismo ocurrido este martes y brindan información clave para la respuesta inmediata de las autoridades y la ciudadanía ante cualquier emergencia registrada en el país.

Temblor hoy en Perú: ¿por qué se registran tantos sismos en 2026?

El aumento en la percepción de movimientos telúricos en el país no es casualidad. El Perú se encuentra sobre una de las zonas sísmicas más activas del planeta: el Cinturón de Fuego del Pacífico. Según explican especialistas del IGP, los sismos en el Perú son consecuencia directa del contacto constante entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana, un proceso conocido como subducción.

Este fenómeno geológico explica por qué los sismos en el Perú forman parte de la dinámica natural del territorio y por qué el país comparte esta misma condición con otras regiones del continente.

Temblor Perú 2026: ¿qué debe contener la mochila de emergencia ante un sismo?

Ante la frecuente actividad sísmica, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) enfatiza la relevancia de la prevención. Contar con una mochila de emergencia es fundamental para afrontar las primeras 24 horas tras un sismo. Esta debe contener elementos esenciales como agua, alimentos no perecibles, una radio a pilas, una linterna y un botiquín de primeros auxilios. Asimismo, se sugiere complementarla con una caja de reserva que permita cubrir necesidades entre el segundo y el cuarto día posterior al evento.

Se realizaron simulacros sísmicos nacionales para promover la prevención y la preparación ante sismos.

Estar preparados no solo reduce los riesgos, sino que también fortalece la capacidad de respuesta ante cualquier sismo en el Perú en 2026.