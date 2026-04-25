- Hoy:
- Partidos de hoy
- Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal
- River Plate vs Aldosivi
- Getafe vs Barcelona
- Universitario
- Alianza Lima
- Partidos Liga 1
- Alianza Lima vs San Martín vóley
- Universitario vs. Géminis
Temblor en Perú de HOY, sábado 25 de abril EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo, según IGP
Conoce el reporte EN VIVO del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre los últimos sismos registrados en el Perú de HOY, sábado 25 de abril de 2026.
Ante la constante actividad sísmica que caracteriza al territorio nacional por su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, la población peruana se mantiene atenta a cualquier información oficial. En ese contexto, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) viene monitoreando de manera permanente los movimientos telúricos registrados en el país, especialmente ante la expectativa ciudadana por posibles temblores durante este sábado 25 de abril.
PUEDES VER: Se recuperó espacio público cerca a la Panamericana Norte: comerciantes de mercado ocuparon vía por más de 20 años
Temblor en Perú hoy, sábado 25 de abril EN VIVO: últimos sismos reportados por el IGP
Bienvenidos
Hoy, sábado 25 de abril, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) dará a conocer el informe oficial sobre los sismos más recientes en el país. Este documento incluirá información detallada sobre el epicentro, la magnitud y otros aspectos significativos relacionados con los movimientos telúricos registrados.
¿Qué hacer durante un sismo?
Durante un sismo, actuar con rapidez y calma puede marcar la diferencia. Lo principal es proteger tu vida y evitar riesgos innecesarios. Aquí tienes las recomendaciones clave:
Si estás dentro de una vivienda o edificio:
- Mantén la calma y ubícate en una zona segura, como debajo de una mesa resistente o junto a columnas estructurales.
- Aléjate de ventanas, espejos, estantes o objetos que puedan caer.
- No corras hacia la salida mientras tiembla; podrías exponerte a caídas o golpes.
- Evita usar ascensores.
Si estás en la calle:
- Aléjate de postes, cables eléctricos, muros y edificios que puedan colapsar.
- Busca un espacio abierto y permanece allí hasta que termine el movimiento.
Si estás conduciendo:
- Reduce la velocidad y detente en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles o estructuras.
- Permanece dentro del vehículo hasta que pase el sismo.
Después del sismo:
- Verifica si hay heridos y brinda ayuda si es posible.
- Revisa posibles fugas de gas o daños eléctricos antes de encender cualquier aparato.
- Prepárate para réplicas y sigue las indicaciones de las autoridades.
- 1
Se recuperó espacio público cerca a la Panamericana Norte: comerciantes de mercado ocuparon vía por más de 20 años
- 2
Distritos de Lima no tendrán agua este sábado 25 de abril: Sedapal confirma corte por hasta 12 horas
- 3
Cronograma de pagos para trabajadores del sector público de abril de 2026: INICIARON los pagos vía el Banco de la Nación
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90