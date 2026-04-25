Temblor en Perú de HOY, sábado 25 de abril EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo, según IGP

Ante la constante actividad sísmica que caracteriza al territorio nacional por su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, la población peruana se mantiene atenta a cualquier información oficial. En ese contexto, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) viene monitoreando de manera permanente los movimientos telúricos registrados en el país, especialmente ante la expectativa ciudadana por posibles temblores durante este sábado 25 de abril.

Temblor en Perú hoy, sábado 25 de abril EN VIVO: últimos sismos reportados por el IGP 09:59 Bienvenidos Hoy, sábado 25 de abril, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) dará a conocer el informe oficial sobre los sismos más recientes en el país. Este documento incluirá información detallada sobre el epicentro, la magnitud y otros aspectos significativos relacionados con los movimientos telúricos registrados.

¿Qué hacer durante un sismo?

Durante un sismo, actuar con rapidez y calma puede marcar la diferencia. Lo principal es proteger tu vida y evitar riesgos innecesarios. Aquí tienes las recomendaciones clave:

Si estás dentro de una vivienda o edificio:

Mantén la calma y ubícate en una zona segura , como debajo de una mesa resistente o junto a columnas estructurales.

, como debajo de una mesa resistente o junto a columnas estructurales. Aléjate de ventanas, espejos, estantes o objetos que puedan caer.

No corras hacia la salida mientras tiembla; podrías exponerte a caídas o golpes.

Evita usar ascensores.

Si estás en la calle:

Aléjate de postes, cables eléctricos, muros y edificios que puedan colapsar.

que puedan colapsar. Busca un espacio abierto y permanece allí hasta que termine el movimiento.

Si estás conduciendo:

Reduce la velocidad y detente en un lugar seguro , lejos de puentes, túneles o estructuras.

, lejos de puentes, túneles o estructuras. Permanece dentro del vehículo hasta que pase el sismo.

Después del sismo: