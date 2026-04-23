Temblor en Perú HOY, jueves 23 de abril EN VIVO: ver epicentro y magnitud del último sismo según IGP

Ante la constante actividad sísmica en el territorio nacional, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) comparte su reporte de HOY, jueves 23 de abril sobre los temblores que se registren. Es importante tener en cuenta que el país se encuentra ubicado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica en el mundo, lo que incrementa la probabilidad de movimientos telúricos en cualquier momento.

Temblor en Perú HOY, jueves 23 de abril, EN VIVO vía IGP 09:58 Sismo de magnitud 3.5 a 67 km al oeste de Chimbote, Santa, Áncash 09:52 Bienvenidos El Instituto Geofísico del Perú (IGP) publicó hoy, jueves 23 de abril de 2026, su informe oficial sobre los últimos sismos registrados en el país. El reporte detalla información clave como la ubicación del epicentro, la magnitud de los temblores y otros datos relevantes sobre la actividad sísmica en el Perú.

¿Qué hacer durante un sismo?

Durante un sismo, mantener la calma y actuar con rapidez puede marcar la diferencia. El Instituto Nacional de Defensa Civil recomienda seguir estas acciones clave:

Si estás dentro de casa o edificio:

Aléjate de ventanas, vidrios, espejos y objetos que puedan caer.

Ubícate en una zona segura (junto a columnas, muros estructurales o debajo de una mesa resistente).

(junto a columnas, muros estructurales o debajo de una mesa resistente). No uses ascensores ni corras hacia las escaleras durante el movimiento.

Si estás en la calle:

Mantente lejos de postes, cables eléctricos, fachadas y letreros.

Busca un espacio abierto y seguro.

Si estás en un vehículo:

Detente en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles o postes.

Permanece dentro del vehículo hasta que termine el sismo.

Después del sismo: