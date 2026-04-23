- Hoy:
- Partidos de hoy
- Chankas vs Cienciano
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Defensa y Justicia vs Boca Juniors
- Tabla Liga 1 2026
- Alianza Lima vs San Martín vóley
Temblor en Perú HOY, jueves 23 de abril EN VIVO: ver epicentro y magnitud del último sismo según IGP
El IGP ha publicado su reporte de sismos para este jueves 23 de abril de 2026. El informe destaca la constante actividad sísmica en el territorio nacional.
Ante la constante actividad sísmica en el territorio nacional, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) comparte su reporte de HOY, jueves 23 de abril sobre los temblores que se registren. Es importante tener en cuenta que el país se encuentra ubicado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica en el mundo, lo que incrementa la probabilidad de movimientos telúricos en cualquier momento.
PUEDES VER: Temblor en Perú del miércoles 22 de abril de 2026: epicentro, magnitud y últimos reportes de IGP
Temblor en Perú HOY, jueves 23 de abril, EN VIVO vía IGP
Sismo de magnitud 3.5 a 67 km al oeste de Chimbote, Santa, Áncash
Bienvenidos
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) publicó hoy, jueves 23 de abril de 2026, su informe oficial sobre los últimos sismos registrados en el país. El reporte detalla información clave como la ubicación del epicentro, la magnitud de los temblores y otros datos relevantes sobre la actividad sísmica en el Perú.
¿Qué hacer durante un sismo?
Durante un sismo, mantener la calma y actuar con rapidez puede marcar la diferencia. El Instituto Nacional de Defensa Civil recomienda seguir estas acciones clave:
Si estás dentro de casa o edificio:
- Aléjate de ventanas, vidrios, espejos y objetos que puedan caer.
- Ubícate en una zona segura (junto a columnas, muros estructurales o debajo de una mesa resistente).
- No uses ascensores ni corras hacia las escaleras durante el movimiento.
Si estás en la calle:
- Mantente lejos de postes, cables eléctricos, fachadas y letreros.
- Busca un espacio abierto y seguro.
Si estás en un vehículo:
- Detente en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles o postes.
- Permanece dentro del vehículo hasta que termine el sismo.
Después del sismo:
- Verifica si hay heridos y ayuda si es posible.
- Revisa posibles fugas de gas o daños en la vivienda.
- Mantente informado a través de medios oficiales como el Instituto Geofísico del Perú.
- Prepárate para réplicas.
- 1
Importante zona en Lima Norte es recuperada y luce con mejor imagen: vecinos disfrutan de mayor seguridad
- 2
¿Cuándo se publicarán los resultados Serums 2026-I? Conoce la fecha para acceder a los puntajes del examen
- 3
Municipalidad de Lima recuperó importantes espacios públicos en el Centro: vecinos lucen felices con la medida
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90