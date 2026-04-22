Temblor en Perú HOY, miércoles 22 de abril de 2026: epicentro, magnitud y últimos reportes de IGP.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) aconseja a la ciudadanía estar al tanto y consultar regularmente el informe oficial sobre los sismos ocurridos hoy, miércoles 22 de abril. A través de Líbero, es posible acceder EN VIVO a datos claves sobre la magnitud, profundidad y localización de cada movimiento telúrico registrado en el país.

Temblor en Perú hoy, miércoles 22 de abril de 2026: últimos reportes del IGP 09:47 Bienvenidos El IGP presenta hoy, miércoles 22 de abril de 2026, el informe oficial de los últimos sismos en Perú, con datos sobre el epicentro, la magnitud y otros detalles relevantes.

Recomendaciones en caso de un sismo en Perú

En caso del reporte de un sismo, es muy importante mantener la serenidad y reaccionar de manera rápida. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) sugiere refugiarse en lugares seguros, como debajo de mesas robustas o cerca de columnas estructurales, evitando la proximidad a ventanas, objetos susceptibles de caer o cables eléctricos.

Si te encuentras en la vía pública, dirígete a áreas abiertas, manteniéndote alejado de edificios, postes o muros. Además, es esencial no utilizar ascensores, preparar una mochila de emergencia y seguir las instrucciones de las autoridades. Estas recomendaciones son vitales para salvaguardar tu vida y la de quienes te rodean.

Números de emergencia a nivel nacional

Importante: en el caso de un sismo en Perú, es necesario contar con los números de emergencia indispensables para actuar con rapidez. Recuerda mantener estos números guardados en tu celular o en un lugar visible, ya que pueden ser vitales ante cualquier emergencia.

116 – Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú

– Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú 105 – Policía Nacional del Perú

– Policía Nacional del Perú 106 – Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia

– Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia 110 – Defensa Civil del Perú

– Defensa Civil del Perú 113 – Ministerio de Salud del Perú

Dato clave ante un sismo a nivel nacional

Estar atento a las últimas recomendaciones y actualizaciones del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) son fundamentales para salvaguardar tu vida y la de quienes te acompañan. Es recomendable verificar con frecuencia los informes sísmicos, lo que te permitirá estar preparado ante cualquier eventualidad sísmica en el país.