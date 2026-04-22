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Temblor en Perú HOY, miércoles 22 de abril de 2026: epicentro, magnitud y últimos reportes de IGP

Sigue EN VIVO el reporte del IGP sobre el último sismo que se llevó a cabo en Perú HOY, miércoles 22 de abril de 2026. AQUÍ el epicentro y magnitud del temblor.

Melanni Miranda
Temblor en Perú HOY, miércoles 22 de abril de 2026: epicentro, magnitud y últimos reportes de IGP.
Temblor en Perú HOY, miércoles 22 de abril de 2026: epicentro, magnitud y últimos reportes de IGP. | Composición Líbero / Melanni Miranda / Imagen: ChatGPT
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El Instituto Geofísico del Perú (IGP) aconseja a la ciudadanía estar al tanto y consultar regularmente el informe oficial sobre los sismos ocurridos hoy, miércoles 22 de abril. A través de Líbero, es posible acceder EN VIVO a datos claves sobre la magnitud, profundidad y localización de cada movimiento telúrico registrado en el país.

Temblor en Perú HOY, martes 21 de abril de 2026: epicentro, magnitud y últimos reportes de IGP.

PUEDES VER: Temblor en Perú HOY, martes 21 de abril de 2026: a qué hora y dónde ocurrió el último SISMO, según IGP

Temblor en Perú hoy, miércoles 22 de abril de 2026: últimos reportes del IGP

09:47
22/4/2026

Bienvenidos

El IGP presenta hoy, miércoles 22 de abril de 2026, el informe oficial de los últimos sismos en Perú, con datos sobre el epicentro, la magnitud y otros detalles relevantes.

Recomendaciones en caso de un sismo en Perú

En caso del reporte de un sismo, es muy importante mantener la serenidad y reaccionar de manera rápida. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) sugiere refugiarse en lugares seguros, como debajo de mesas robustas o cerca de columnas estructurales, evitando la proximidad a ventanas, objetos susceptibles de caer o cables eléctricos.

Si te encuentras en la vía pública, dirígete a áreas abiertas, manteniéndote alejado de edificios, postes o muros. Además, es esencial no utilizar ascensores, preparar una mochila de emergencia y seguir las instrucciones de las autoridades. Estas recomendaciones son vitales para salvaguardar tu vida y la de quienes te rodean.

Números de emergencia a nivel nacional

Importante: en el caso de un sismo en Perú, es necesario contar con los números de emergencia indispensables para actuar con rapidez. Recuerda mantener estos números guardados en tu celular o en un lugar visible, ya que pueden ser vitales ante cualquier emergencia.

  • 116 – Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú
  • 105 – Policía Nacional del Perú
  • 106 – Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia
  • 110 – Defensa Civil del Perú
  • 113 – Ministerio de Salud del Perú

Dato clave ante un sismo a nivel nacional

Estar atento a las últimas recomendaciones y actualizaciones del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) son fundamentales para salvaguardar tu vida y la de quienes te acompañan. Es recomendable verificar con frecuencia los informes sísmicos, lo que te permitirá estar preparado ante cualquier eventualidad sísmica en el país.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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