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Temblor en Perú HOY, miércoles 22 de abril de 2026: epicentro, magnitud y últimos reportes de IGP
Sigue EN VIVO el reporte del IGP sobre el último sismo que se llevó a cabo en Perú HOY, miércoles 22 de abril de 2026. AQUÍ el epicentro y magnitud del temblor.
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) aconseja a la ciudadanía estar al tanto y consultar regularmente el informe oficial sobre los sismos ocurridos hoy, miércoles 22 de abril. A través de Líbero, es posible acceder EN VIVO a datos claves sobre la magnitud, profundidad y localización de cada movimiento telúrico registrado en el país.
PUEDES VER: Temblor en Perú HOY, martes 21 de abril de 2026: a qué hora y dónde ocurrió el último SISMO, según IGP
Temblor en Perú hoy, miércoles 22 de abril de 2026: últimos reportes del IGP
Bienvenidos
El IGP presenta hoy, miércoles 22 de abril de 2026, el informe oficial de los últimos sismos en Perú, con datos sobre el epicentro, la magnitud y otros detalles relevantes.
Recomendaciones en caso de un sismo en Perú
En caso del reporte de un sismo, es muy importante mantener la serenidad y reaccionar de manera rápida. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) sugiere refugiarse en lugares seguros, como debajo de mesas robustas o cerca de columnas estructurales, evitando la proximidad a ventanas, objetos susceptibles de caer o cables eléctricos.
Si te encuentras en la vía pública, dirígete a áreas abiertas, manteniéndote alejado de edificios, postes o muros. Además, es esencial no utilizar ascensores, preparar una mochila de emergencia y seguir las instrucciones de las autoridades. Estas recomendaciones son vitales para salvaguardar tu vida y la de quienes te rodean.
Números de emergencia a nivel nacional
Importante: en el caso de un sismo en Perú, es necesario contar con los números de emergencia indispensables para actuar con rapidez. Recuerda mantener estos números guardados en tu celular o en un lugar visible, ya que pueden ser vitales ante cualquier emergencia.
- 116 – Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú
- 105 – Policía Nacional del Perú
- 106 – Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia
- 110 – Defensa Civil del Perú
- 113 – Ministerio de Salud del Perú
Dato clave ante un sismo a nivel nacional
Estar atento a las últimas recomendaciones y actualizaciones del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) son fundamentales para salvaguardar tu vida y la de quienes te acompañan. Es recomendable verificar con frecuencia los informes sísmicos, lo que te permitirá estar preparado ante cualquier eventualidad sísmica en el país.
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