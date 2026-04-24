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Temblor hoy, viernes 24 de abril de 2026 en Perú: a qué hora y dónde ocurrió el último sismo según reportes del IGP
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) monitorea la actividad sísmica en el país y brinda reportes, contactos de emergencia y recomendaciones ante sismos.
El temblor de hoy en Perú mantiene la atención de la población, especialmente en Lima y diversas regiones del país, donde se registran constantemente movimientos sísmicos de distinta magnitud. Según los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el seguimiento del último temblor de hoy permite conocer en tiempo real la ubicación del epicentro, la hora exacta y la intensidad del evento, información clave para la prevención y la respuesta ante emergencias.
PUEDES VER: Temblor en Perú del jueves 23 de abril EN VIVO: ver epicentro y magnitud del último sismo según IGP
Temblor en Perú hoy EN VIVO: últimos sismos reportados por el IGP
Sismo de magnitud 3.7: 20 km al NO de Cajamarca, Cajamarca - Cajamarca
Bienvenidos
Revisa aquí los últimos reportes del Instituto Geofísico del Perú sobre la actividad sísmica en el país.
Temblor hoy, 24 de abril de 2026, en Perú: último sismo y epicentro según el IGP
El monitoreo del temblor hoy, 24 de abril de 2026 en Perú, es realizado de forma permanente por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), entidad encargada de informar en tiempo real cualquier evento sísmico que se registre en el territorio nacional. En caso de ocurrir un sismo, el análisis de su epicentro permitiría ubicar con precisión la zona de origen del movimiento telúrico y evaluar su posible impacto en ciudades cercanas como Lima.
Estos reportes son importantes para mantener informada a la ciudadanía sobre la actividad sísmica del país, el cual se caracteriza por su alta sismicidad debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico.
¿Cómo se registran los sismos en el Perú?
Los registros sísmicos en el Perú son recopilados por el Centro Nacional de Sismología (CENSIS) mediante la Red Sísmica Nacional (DS-0017-2018-MINAM), integrada por sensores de velocidad, aceleración y desplazamiento ubicados en distintas zonas del país. Este sistema permite detectar en pocos segundos un posible temblor hoy, así como precisar su magnitud y ubicación. Frente a un sismo reciente o cualquier evento sísmico, es fundamental contar con los números de emergencia en Perú.
- Línea única de emergencias: 105
- Policía Nacional: 105
- Bomberos: 116
- Policía de Carreteras: 110
- Defensa Civil: 115
- Infosalud: 113
- Cruz Roja: 01 266 0481
- SAMU (ambulancia): 106
¿Qué debe contener mi mochila de emergencia?
Las autoridades recomiendan contar con una mochila de emergencia que incluya:
- Artículos de higiene personal
- Botiquín básico (vendas, gasas, alcohol, entre otros)
- Abrigo
- Alimentos no perecibles y agua
- Dinero en efectivo
- Elementos de comunicación
- Insumos especiales para bebés, adultos mayores y otras necesidades específicas
El seguimiento permanente de la actividad sísmica en Lima, en Perú y de los últimos temblores contribuye a fortalecer la cultura de prevención frente a posibles sismos de mayor intensidad en el país.
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