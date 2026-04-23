- Hoy:
- Partidos de hoy
- Chankas vs Cienciano
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Defensa y Justicia vs Boca Juniors
- Tabla Liga 1 2026
- Alianza Lima vs San Martín vóley
DNI electrónico gratis llega a Puente Piedra este viernes 24 de abril: dónde y quiénes acceden a la campaña
Los vecinos de Puente Piedra accederán a este importante beneficio del RENIEC el viernes 24 de abril, pero los cupos son limitados. Accede a más información.
La Municipalidad de Puente Piedra informó que este viernes 24 de abril se desarrollará una campaña de DNI electrónico gratuito. Personal del RENIEC brindará a atención a la población del distrito para que pueda acceder a la documentación sin costo alguno, incluyendo la toma de fotografía.
Desde el 2025, el RENIEC viene lanzando campañas a nivel nacional para que los ciudadanos obtengan el actualizado DNIe 3.0 y una vez más llega esta importante iniciativa al distrito de Lima Norte. Se precisó que solo se habilitarán 50 cupos, por lo que le recomendamos acudir con anticipación.
La campaña del RENIEC estará ubicada en Ex Uviclín de La Ensenada (Frente a la Plaza Cívica de La Ensenada) Zona Sur desde las 9:00 a. m. de este viernes 24 de abril. Los beneficiarios serán niñas, niños o adolescentes (0 a 17 años), personas con discapacidad y adultos mayores.
Campaña de Reniec sobre el trámite gratuito de DNI electrónico este viernes 24 de abril.
Los trámites disponibles de esta iniciativa serán la renovación por caducidad deterioro del DNI, actualización de foto y cambio de domicilio (incluye toma de fotos). Se precisó que los requisitos son la partida de nacimiento o DNI Niña, niño o adolescente acompañado de su madre o padre con su DNI, recibo de luz o agua y carnet de CONADIS o certificado de discapacidad.
¿Cuáles son los beneficios del DNI electrónico?
El DNI electrónico brinda múltiples beneficios al facilitar la identificación digital de los ciudadanos de manera segura y eficiente. Gracias a su chip integrado, permite proteger la información personal y reducir el riesgo de suplantación de identidad. Además, posibilita el uso de la firma digital con validez legal, lo que agiliza la realización de trámites en línea ante entidades públicas y privadas.
También contribuye al ahorro de tiempo al evitar desplazamientos y largas colas, promoviendo así el acceso a servicios digitales y la modernización de la gestión administrativa en el país.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90