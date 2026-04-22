La mejor noticia para vecinos de Puente Piedra: inauguran la primera universidad del distrito, ¿qué carreras ofrece?

En julio del 2025, la Municipalidad de Puente Piedra anunció la construcción de una sede de la Universidad Autónoma del Perú, convirtiéndose en la primera institución de educación superior del distrito. Nueve meses después, autoridades y el alcalde inauguraron este importante proyecto.

El pasado lunes 20 de abril se realizó la ceremonia de inauguración, abriendo las puertas a los jóvenes y ciudadanos que desean acceder a preparación superior. La universidad ofrece 15 carreras en Ciencias de Gestión y Comunicaciones, Ingeniería y Arquitectura, Educación, Ciencias de la Salud y Derecho.

La Universidad Autónoma del Perú inaugura su nueva sede en Puente Piedra.

Esta sucursal de la Universidad Autónoma del Perú se ubica en la Panamericana Norte, kilómetro 30 en el distrito de Puente Piedra. Cabe señalar que el campus está en una zona estratégica, cerca del cruce con la avenida San Juan de Dios y en las inmediaciones del mercado Huamantanga, lo que facilita el acceso desde diferentes puntos del distrito.

Carreras de la Universidad Autónoma del Perú

Administración de Empresas

Administración y Marketing

Administración y Negocios Internacionales

Contabilidad

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería de Software

Ingeniería Civil

Ingeniería Industrial

Educación Inicial

Enfermería

Farmacia y Bioquímica

Psicología

Obstetricia

Terapia Física y Rehabilitación

Derecho

Cabe destacar que la llegada de la primera universidad en Puente Piedra, como la Universidad Autónoma del Perú, trae varios beneficios importantes para los vecinos del distrito y zonas cercanas, puesto que los jóvenes ya no tendrán que trasladarse a distritos como Los Olivos o el Cercado de Lima para estudiar, lo que reduce tiempo y gastos de transporte.

Además, se ofrecen modalidades flexibles de estudio, como opciones presenciales y semipresenciales, lo que facilita estudiar a quienes trabajan o tienen otras responsabilidades. Por otro lado, este proyecto contribuirá al crecimiento económico local, generando movimiento comercial y valorización de la zona.