¡Mucha atención! El Instituto de Geofísica del Perú (IGP) es el encargado de investigar y difundir información clave sobre los movimientos sísmicos en el país. Su labor resulta fundamental, ya que Perú se encuentra en una región de alta actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego. La información proporcionada por el IGP garantiza la prevención y la seguridad de la ciudadanía. AQUÍ sus últimos reportes para HOY, domingo 26 de abril.

Temblor en Perú HOY, domingo 26 de abril de 2026, EN VIVO vía el IGP 09:28 Bienvenidos Hoy, domingo 26 de abril de 2026, el IGP publicará un informe oficial sobre los sismos recientes en el país, con información sobre el epicentro, la magnitud y otros datos relevantes.

¿Qué debes tener en una mochila de emergencia?

Una mochila de emergencia es muy importante a la hora de afrontar un sismo u otra situación de riesgo. Por ello, debe contener artículos básicos que te permitan sobrevivir al menos 24 a 72 horas. A continuación, las principales recomendaciones:

Elementos básicos:

Agua potable (mínimo 1 litro por persona al día).

Alimentos no perecibles (enlatados, barras energéticas, galletas).

Abrelatas manual.

Salud y primeros auxilios:

Botiquín de primeros auxilios.

Medicamentos personales.

Mascarillas y alcohol o gel antibacterial.

Iluminación y comunicación:

Linterna con pilas de repuesto.

Radio portátil.

Silbato.

Documentos y dinero:

Copias de DNI y documentos importantes.

Dinero en efectivo (billetes y monedas).

Otros artículos importantes:

Ropa de abrigo y manta.

Artículos de higiene (papel higiénico, toallas húmedas).

Cargador portátil para celular.

Bolsas plásticas.

¿Cómo se registran los sismos en Perú?

El Centro Nacional de Sismología (CENSIS) es el encargado de recopilar los registros sísmicos en Perú a través de la Red Sísmica Nacional, establecida por la norma DS-0017-2018-MINAM.

Esta red está compuesta por sensores que miden velocidad, aceleración y desplazamiento, distribuidos en diversas regiones del país. Gracias a este sistema, es posible identificar en cuestión de segundos un temblor, así como conocer su magnitud y ubicación exacta.