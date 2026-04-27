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Temblor en Perú HOY, lunes 27 de abril EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo, según IGP

El IGP ofrece un informe EN VIVO sobre los sismos más recientes en el territorio nacional. ¿Dónde se registró el último temblor en el Perú?

Melanni Miranda
Temblor en Perú HOY, lunes 27 de abril EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo, según IGP.
Temblor en Perú HOY, lunes 27 de abril EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo, según IGP. | Composición Libero / Melanni Miranda
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El Instituto de Geofísica del Perú (IGP) desempeña un papel importante en la investigación y divulgación de datos sobre los movimientos sísmicos en el país. Esta labor es muy necesaria, dado que Perú está situado en una zona de intensa actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego. La información que ofrece el IGP en tiempo real es vital para la prevención y la seguridad de la población. AQUÍ los últimos reportes.

Temblor en Perú HOY, domingo 26 de abril 2026 EN VIVO: epicentro, magnitud y ÚLTIMOS reportes, según IGP.

PUEDES VER: Temblor en Perú HOY, domingo 26 de abril 2026 EN VIVO: epicentro, magnitud y ÚLTIMOS reportes, según IGP

Temblor en Perú hoy EN VIVO: reportes del IGP

09:50
27/4/2026

Sismo de magnitud 3.5 a 9 km al sureste de Cabanaconde, Caylloma, Arequipa

Último sismo hoy

09:46
27/4/2026

Bienvenidos

Sigue la cobertura en tiempo real de los sismos en el Perú y mantente informado sobre los últimos movimientos telúricos registrados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Además, accede a noticias actualizadas relacionadas con la actividad sísmica y revisa recomendaciones clave para actuar correctamente ante este tipo de emergencias.

¿Cómo se registran los sismos en el Perú?

El Centro Nacional de Sismología (CENSIS) es el único encargado de recopilar todos los registros sísmicos en Perú a través de la Red Sísmica Nacional, establecida por la norma DS-0017-2018-MINAM.

La red de sensores, instalada en diferentes regiones del país, permite medir velocidad, aceleración y desplazamiento. Este sistema avanzado facilita la identificación de temblores en cuestión de segundos, proporcionando información precisa sobre su magnitud y ubicación exacta. Gracias a esta tecnología, se mejora la capacidad de respuesta ante sismos, contribuyendo a la seguridad de la población.

¿Cuáles son los números de emergencia a nivel nacional?

-Central policial: 105.

-Bomberos: 116.

-Defensa Civil – Emergencias: 115.

-Policía de carreteras: 110.

-Infosalud (consultas médicas): 113.

-Información COVID-19 – EsSalud: 107.

-Denuncias por violencia familiar: 100.

-Atención médica EsSalud para mujeres víctimas de violencia y su entorno: 411 8000 (opción 6).

-Cruz Roja Peruana: 266 0481.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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