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Temblor en Perú HOY, viernes 1 de mayo EN VIVO: ver epicentro y magnitud del último sismo según IGP
El IGP dio a conocer su informe sobre sismos correspondiente a HOY, viernes 1 de mayo de 2026. ¿En dónde se llevó a cabo la última actividad sísmica en Perú?
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) está emitiendo un informe EN VIVO hoy, viernes 1 de mayo, sobre la actividad sísmica en el país, que se encuentra en constante monitoreo. Es muy importante recordar que Perú está localizado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una región reconocida por su intensa actividad sísmica, lo que eleva la posibilidad de temblores en cualquier instante. La alerta se mantiene activa, y se recomienda a la población estar preparada ante próximos movimientos telúricos.
PUEDES VER: Último temblor de HOY, jueves 30 de abril de 2026, en Perú: a qué hora ocurrió y dónde fue el EPICENTRO del sismo, según el IGP
Reporte de temblor HOY, viernes 1 de mayo de 2026, en Lima y regiones del Perú, vía IGP
Bienvenidos
En este reporte EN VIVO de Líbero, podrás seguir el informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP) acerca de los sismos ocurridos hoy, viernes 1 de mayo. Permanece al tanto y descubre detalles sobre el epicentro y la magnitud del movimiento telúrico.
¿Por qué Perú es un país altamente sísmico?
Perú se encuentra en el lado occidental de América del Sur, una de las zonas más activas sísmicamente del planeta. Debido a esta situación, es conveniente saber cómo se manifiesta esta amenaza en las distintas regiones del país. Este conocimiento permite realizar una planificación efectiva que ayude a mitigar los efectos de los sismos en el futuro. Para ello, se realiza un análisis mediante la evaluación del peligro sísmico en cada zona.
Estos son los números de emergencia a nivel nacional
- Central policial: 105.
- Bomberos: 116.
- Defensa Civil – Emergencias: 115.
- Policía de carreteras: 110.
- Infosalud (consultas médicas): 113.
- Información COVID-19 – EsSalud: 107.
- Denuncias por violencia familiar: 100.
- Atención médica de EsSalud para mujeres víctimas de violencia y su entorno: 411 8000 (opción 6).
- Cruz Roja Peruana: 266 0481.
¿Cómo funciona la alerta sísmica en el Perú, SISMATE?
El Sistema de Mensajería de Alerta Temprana (SISMATE) tiene como finalidad enviar notificaciones de prevención a los teléfonos móviles ante la posibilidad de desastres naturales. Este sistema, desarrollado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en colaboración con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), está en fase de pruebas para garantizar su efectividad antes de su lanzamiento oficial.
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