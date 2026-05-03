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Temblor en Perú EN VIVO HOY, domingo 3 de mayo 2026: hora exacta y epicentro del ÚLTIMO sismo, según IGP

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) compartió EN VIVO las últimas actualizaciones con respecto a los movimientos telúricos ocurridos HOY, domingo 3 de mayo.

Melanni Miranda
Temblor en Perú EN VIVO HOY, domingo 3 de mayo 2026: hora exacta y epicentro del ÚLTIMO sismo, según IGP.
Temblor en Perú EN VIVO HOY, domingo 3 de mayo 2026: hora exacta y epicentro del ÚLTIMO sismo, según IGP. | Composición Libero / Melanni Miranda
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Perú se sitúa en el Cinturón de Fuego del Pacífico, lo que genera constante actividad sísmica en el territorio. En este contexto, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) tiene la responsabilidad de supervisar y documentar estos fenómenos. ¿Dónde se llevaron a cabo los últimos movimientos telúricos según IGP?

Temblor en Perú HOY, sábado 2 de mayo EN VIVO: epicentro, magnitud y ÚLTIMO sismo, según IGP.

PUEDES VER: Temblor en Perú HOY, sábado 2 de mayo EN VIVO: epicentro, magnitud y ÚLTIMOS SISMOS, según IGP

Temblor en Perú EN VIVO HOY, domingo 3 de mayo de 2026, según el IGP

10:22
3/5/2026

Reporte del sismo de magnitud 3.4 con epicentro en San Cristóbal, Mariscal Nieto, Moquegua

Temblor Perú hoy

09:22
3/5/2026

Bienvenidos

Bienvenidos al reporte EN VIVO de Líbero, donde encontrarás información actualizada del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre los sismos registrados hoy, domingo 3 de mayo de 2026. Mantente informado en tiempo real sobre la magnitud, el epicentro y todos los detalles de los movimientos telúricos ocurridos en el Perú.

¿Cuál es la función principal del IGP?

Perú se sitúa en el Cinturón de Fuego del Pacífico, lo que genera una considerable actividad sísmica en el territorio. Bajo este contexto, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) tiene la responsabilidad de supervisar y documentar estos fenómenos.

¿Qué debe contener la mochila de emergencia?

  • Agua potable (al menos para dos a tres días por persona).
  • Alimentos no perecibles (enlatados, barras energéticas, frutos secos).
  • Linterna (de preferencia, con pilas extra o recargable).
  • Radio portátil (a pilas o de manivela para recibir información).
  • Botiquín de primeros auxilios (con vendas, alcohol, medicamentos básicos).
  • Mascarillas y alcohol en gel (para higiene y protección).
  • Documentos importantes (copias de DNI, seguro y contactos de emergencia en bolsa impermeable).
  • Dinero en efectivo (en billetes pequeños).
  • Manta o abrigo ligero (para conservar el calor).
  • Silbato (para pedir ayuda en caso de quedar atrapado).

LINK para verificar los últimos temblores en Perú

Para obtener información sobre el último sismo registrado en Perú, es posible visitar el sitio oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través del enlace https://ultimosismo.igp.gob.pe/ultimo-sismo. Además, se recomienda seguir la cuenta de X para recibir actualizaciones en tiempo real. También se puede consultar la nota publicada por Líbero, que ofrece detalles sobre los recientes movimientos telúricos en el país.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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