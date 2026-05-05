Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 6 de mayo: programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS
Con el Bayern vs. PSG, Copa Libertadores y Sudamericana. Revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY miércoles 6 de mayo.
Este miércoles 6 de mayo viviremos emocionantes partidos. PSG y Bayern Múnich definirán al segundo finalista de la Champions League. Cusco vs. Estudiantes, Nacional vs. Tolima e Independiente Rivadavia vs. Fluminense son los duelos más atractivos de la Copa Libertadores. En la Sudamericana juegan Alianza Atlético vs. América de Cali y Botafogo vs. Racing.
Partidos de hoy por la Champions League
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|Bayern Múnich vs. PSG
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Copa Libertadores
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Cusco vs. Estudiantes L.P.
|ESPN y Disney Plus
|17:00
|La Guaira vs. Bolívar
|ESPN 5 y Disney Plus
|19:30
|Ind. Santa Fe vs. Corinthians
|ESPN y Disney Plus
|19:30
|Independiente Rivadavia vs. Fluminense
|ESPN 6 y Disney Plus
|21:00
|Tolima vs. Nacional
|ESPN 2 y Disney Plus
|21:00
|U. Católica vs. Cruzeiro
|ESPN 5 y Disney Plus
Partidos de hoy por la Copa Sudamericana
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Audax vs. Vasco
|DirecTV Sports y DGO
|17:00
|Montevideo City vs. Palestino
|ESPN 2 y Disney Plus
|19:00
|Barracas Central vs. Olimpia
|ESPN5 y Disney Plus
|19:00
|Macará vs. Tigre
|ESPN 2 y Disney Plus
|19:30
|Botafogo vs. Racing Club
|ESPN 3 y Disney Plus
|21:00
|Alianza Atlético vs. América de Cali
|DirecTV Sports y DGO
Partidos de hoy por la CONCACAF Champions Cup
|Hora
|Partido
|Canal
|20:30
|Toluca vs. Los Angeles FC
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga Nacional de Honduras
|Horarios
|Partidos
|Canales
|19:00
|Olancho vs. Genesis
|21:15
|Olimpia vs.Marathón
Partidos de hoy por la Liga Nacional de Guatemala
|Hora
|Partido
|Canal
|16:00
|Deportivo Mixco vs. Municipal
Partidos de hoy por la Liga de Nicaragua
|Horarios
|Partidos
|Canales
|19:00
|Diriangén vs. Matagalpa
|20:30
|Real Estelí vs. ART Jalapa
|Bet365
Partidos de hoy por el Campeonato Sudamericano Femenino Sub 17
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Argentina vs. Venezuela
|DGO
|15:00
|Brasil vs. Chile
|DGO
Horarios en Perú, Ecuador y Colombia
