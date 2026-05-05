Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 6 de mayo: programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS

Con el Bayern vs. PSG, Copa Libertadores y Sudamericana. Revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY miércoles 6 de mayo.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán hoy miércoles 6 de mayo.
FOTO: Composición Líbero
Este miércoles 6 de mayo viviremos emocionantes partidos. PSG y Bayern Múnich definirán al segundo finalista de la Champions League. Cusco vs. Estudiantes, Nacional vs. Tolima e Independiente Rivadavia vs. Fluminense son los duelos más atractivos de la Copa Libertadores. En la Sudamericana juegan Alianza Atlético vs. América de Cali y Botafogo vs. Racing.

Barcelona y Real Madrid afrontan el Clásico de España por LaLiga.

Partidos de hoy por la Champions League

HoraPartidoCanal
14:00Bayern Múnich vs. PSGESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Copa Libertadores

HorariosPartidosCanales
17:00Cusco vs. Estudiantes L.P.ESPN y Disney Plus
17:00La Guaira vs. BolívarESPN 5 y Disney Plus
19:30Ind. Santa Fe vs. CorinthiansESPN y Disney Plus
19:30Independiente Rivadavia vs. FluminenseESPN 6 y Disney Plus
21:00Tolima vs. NacionalESPN 2 y Disney Plus
21:00U. Católica vs. CruzeiroESPN 5 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Copa Sudamericana

HorariosPartidosCanales
17:00Audax vs. VascoDirecTV Sports y DGO
17:00Montevideo City vs. PalestinoESPN 2 y Disney Plus
19:00Barracas Central vs. OlimpiaESPN5 y Disney Plus
19:00Macará vs. TigreESPN 2 y Disney Plus
19:30Botafogo vs. Racing ClubESPN 3 y Disney Plus
21:00Alianza Atlético vs. América de CaliDirecTV Sports y DGO

Partidos de hoy por la CONCACAF Champions Cup

HoraPartidoCanal
20:30Toluca vs. Los Angeles FCDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Honduras

HorariosPartidosCanales
19:00Olancho vs. Genesis
21:15Olimpia vs.Marathón

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Guatemala

HoraPartidoCanal
16:00Deportivo Mixco vs. Municipal

Partidos de hoy por la Liga de Nicaragua

HorariosPartidosCanales
19:00Diriangén vs. Matagalpa
20:30Real Estelí vs. ART JalapaBet365

Partidos de hoy por el Campeonato Sudamericano Femenino Sub 17

HorariosPartidosCanales
15:00Argentina vs. VenezuelaDGO
15:00Brasil vs. ChileDGO

Horarios en Perú, Ecuador y Colombia

AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

