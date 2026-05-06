El Sinuano Día y Noche de HOY, miércoles 6 de mayo, regresa con una nueva edición que está ocasionando gran expectativa entre los miles de participantes en Colombia. En esta nota de Líbero, podrás consultar los resultados y los números ganadores. ¿Ya adquiriste tu boleto? Aquí podrás verificar las bolillas que se sortearán.

Resultados en vivo Sinuano Día y Noche de HOY, miércoles 6 de mayo de 2026 09:56 Bienvenidos HOY, miércoles 6 de mayo, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche para HOY, miércoles 6 de mayo?

Para que no se te pase el tiempo de apostar o consultar el Sinuano Día y Noche de hoy, es importante que conozcas los horarios oficiales establecidos para este miércoles:

Sinuano Día: se juega habitualmente a las 2:30 p. m.

Sinuano Noche: al ser lunes (no festivo), el sorteo se realiza a las 10:30 p. m.

¿Dónde ver el sorteo Sinuano Día y Noche?

¿Dónde ver el sorteo Sinuano Día y Noche?

Para disfrutar de la emoción en directo y conocer el desempeño de Sinuano, la mejor alternativa es sintonizar Telecaribe, el canal regional que se encarga de transmitir oficialmente los sorteos en toda Colombia.