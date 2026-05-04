- Hoy:
- Partidos de hoy
- Chankas vs Garcilaso
- Universitario
- Alianza Lima
- Espanyol vs Real Madrid
- Tabla de posiciones Liga 1
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
Lotería Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 4 de mayo de 2026, EN VIVO: a qué hora juega y resultados del último sorteo
Los resultados del sorteo de El Sinuano del lunes 4 de mayo aún no han sido publicados, por lo que se aguardan los datos de las versiones diurna y nocturna.
Este lunes 4 de mayo de 2026, miles de apostadores en Colombia siguen atentos a los resultados de El Sinuano Día y Noche, uno de los juegos de azar más populares del país. Tras el sorteo del domingo 3 de mayo, la expectativa crece entre quienes esperan confirmar si la suerte estuvo de su lado y si lograron acertar la combinación ganadora. En las próximas horas se conocerán los resultados oficiales, los cuales deben verificarse siempre en canales autorizados para evitar confusiones.
PUEDES VER: Resultados Sinuano Día del domingo 3 de mayo EN VIVO: qué jugó y números ganadores del último sorteo
Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 4 de mayo 2026 EN VIVO: resultados y números ganadores
Bienvenidos a los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 4 de mayo
Conoce EN VIVO los resultados del Sinuano Día y Noche en Colombia de hoy, lunes 4 de mayo de 2026. ¿Cuáles serán los números ganadores y los horarios del sorteo?
¿Qué jugó Sinuano hoy, 4 de mayo?
- Los números ganadores del sorteo El Sinuano Día son: [pendiente] | La Quinta: [pendiente].
- Los números ganadores del sorteo El Sinuano Noche son: [pendiente] | La Quinta: [pendiente].
En caso de haber acertado los números, los ganadores podrán reclamar sus premios siguiendo las condiciones establecidas por el operador autorizado del juego.
¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?
El Sinuano se realiza dos veces al día, lo que ofrece múltiples oportunidades a los participantes:
- Sinuano Día: 2:30 p. m.
- Sinuano Noche: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: el sorteo nocturno cambia su horario a las 8:30 p. m.
Estos horarios permiten que el juego mantenga una alta participación diaria en todo el territorio colombiano.
¿Cómo se juega el Sinuano?
El Sinuano es un juego de azar sencillo en el que los participantes eligen un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999. El número ganador se obtiene mediante la extracción de cuatro balotas que conforman la combinación final del sorteo. Como novedad, el juego incorpora una quinta balota, utilizada en sorteos especiales y promociones, lo que incrementa las oportunidades de ganar premios adicionales y hace la dinámica más atractiva para los jugadores.
Loterías y juegos de azar en Colombia
Además del Sinuano, en Colombia existen múltiples loterías reconocidas que se juegan semanalmente y contribuyen a la financiación de la salud pública, entre ellas:
- Lotería de Bogotá
- Lotería de Boyacá
- Lotería del Cauca
- Lotería de la Cruz Roja
- Lotería de Cundinamarca
- Lotería del Huila
- Lotería de Manizales
- Lotería de Medellín
- Lotería del Meta
- Lotería del Quindío
- Lotería de Risaralda
- Lotería de Santander
- Lotería del Tolima
- Lotería del Valle
- Extra de Colombia
Con cada sorteo, miles de jugadores en el país mantienen viva la esperanza de convertirse en ganadores en un juego que combina azar, emoción y expectativa diaria.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90