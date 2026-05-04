Lotería Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 4 de mayo de 2026, EN VIVO: a qué hora juega y resultados del último sorteo

Este lunes 4 de mayo de 2026, miles de apostadores en Colombia siguen atentos a los resultados de El Sinuano Día y Noche, uno de los juegos de azar más populares del país. Tras el sorteo del domingo 3 de mayo, la expectativa crece entre quienes esperan confirmar si la suerte estuvo de su lado y si lograron acertar la combinación ganadora. En las próximas horas se conocerán los resultados oficiales, los cuales deben verificarse siempre en canales autorizados para evitar confusiones.

Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 4 de mayo 2026 EN VIVO: resultados y números ganadores 11:32 Bienvenidos a los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 4 de mayo Conoce EN VIVO los resultados del Sinuano Día y Noche en Colombia de hoy, lunes 4 de mayo de 2026. ¿Cuáles serán los números ganadores y los horarios del sorteo?

¿Qué jugó Sinuano hoy, 4 de mayo?

Los números ganadores del sorteo El Sinuano Día son: [pendiente] | La Quinta: [pendiente].

Los números ganadores del sorteo El Sinuano Noche son: [pendiente] | La Quinta: [pendiente].

En caso de haber acertado los números, los ganadores podrán reclamar sus premios siguiendo las condiciones establecidas por el operador autorizado del juego.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano se realiza dos veces al día, lo que ofrece múltiples oportunidades a los participantes:

Sinuano Día : 2:30 p. m.

: 2:30 p. m. Sinuano Noche : 10:30 p. m.

: 10:30 p. m. Domingos y festivos: el sorteo nocturno cambia su horario a las 8:30 p. m.

Estos horarios permiten que el juego mantenga una alta participación diaria en todo el territorio colombiano.

¿Cómo se juega el Sinuano?

El Sinuano es un juego de azar sencillo en el que los participantes eligen un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999. El número ganador se obtiene mediante la extracción de cuatro balotas que conforman la combinación final del sorteo. Como novedad, el juego incorpora una quinta balota, utilizada en sorteos especiales y promociones, lo que incrementa las oportunidades de ganar premios adicionales y hace la dinámica más atractiva para los jugadores.

Loterías y juegos de azar en Colombia

Además del Sinuano, en Colombia existen múltiples loterías reconocidas que se juegan semanalmente y contribuyen a la financiación de la salud pública, entre ellas:

Lotería de Bogotá

Lotería de Boyacá

Lotería del Cauca

Lotería de la Cruz Roja

Lotería de Cundinamarca

Lotería del Huila

Lotería de Manizales

Lotería de Medellín

Lotería del Meta

Lotería del Quindío

Lotería de Risaralda

Lotería de Santander

Lotería del Tolima

Lotería del Valle

Extra de Colombia

Con cada sorteo, miles de jugadores en el país mantienen viva la esperanza de convertirse en ganadores en un juego que combina azar, emoción y expectativa diaria.