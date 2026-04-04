Mr. Peet se pronuncia ante la tragedia en Matute durante banderazo de Alianza Lima: "Responsabilidad"

Uno de los periodistas deportivos que no dudó en pronunciarse ante la tragedia suscitada en Matute fue Mr. Peet. A poco de afrontarse el clásico del fútbol peruano ante Universitario, hinchas de Alianza Lima realizaron un banderazo en la Tribuna Sur en el que una avalancha dejó un saldo de un fallecido y decenas de heridos.

Durante su programa 'Madrugol', el comunicador Peter Arévalo lamentó todo lo sucedido en el Estadio Alejandro Villanueva que terminó en el fallecimiento de un seguidor blanquiazul. Fuera de ello, indica que Alianza Lima asumió la responsabilidad del caso al asumir todo lo relacionado a este aficionado. Sin embargo, recalca que este tipo de eventos no son organizados por la misma institución 'íntima'.

De hecho, agrega en su exposición que estos banderazos son comunes en todos los clubes profesionales y de los distintos lados del mundo. Indica que lamentablemente sucedió este accidente en la Tribuna Sur de Matute que generó la clausura temporal del recinto deportivo por parte de la Municipalidad de La Victoria.

“El banderazo se da en todos los lados, en todos los equipos. Tienen ese tipo de manifestaciones. Nadie espera que se dé una fatalidad como esta. Obviamente esa fatalidad, este accidente genera una responsabilidad y Alianza lo asumió como tiene que ser. Fernando Cabada salió a decir que lo más importante es la familia de nuestro hermano. Alianza Lima está asumiendo su responsabilidad sin haber convocado, organizado este evento. Esto es una iniciativa del hincha en respaldo a su club“, manifestó.

(VIDEO: Madrugol)

Alianza Lima jugará el clásico ante Universitario

Luego de las reuniones entre los delegados de Alianza Lima, Universitario y Liga 1; se conoció que el clásico del fútbol peruano se llevará a cabo en el Estadio Monumental de Ate. Las garantías están dadas para este cotejo que generará atención en millones de aficionados.