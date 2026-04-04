Universitario y sus cinco sensibles bajas para el clásico ante Alianza Lima por Liga 1

Universitario de Deportes sufre la baja de cinco futbolistas para afrontar el clásico ante Alianza Lima por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Luis Blancas
Universitario de Deportes y sus cinco bajas para el clásico ante Alianza Lima por Liga 1 2026
Universitario de Deportes se enfrentará a Alianza Lima por la jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 desde el Estadio Monumental de Ate. Sin embargo, en la previa y a solo horas del encuentro, el elenco de Javier Rabanal confirmó sus cinco bajas para afrontar el clásico peruano ante el club blanquiazul.

Universitario presentó su lista de convocados para enfrentar a Alianza en una nueva edición del clásico nacional, sin embargo también tuvo malas noticias al descartar a cinco futbolistas para este emocionante encuentro.

Según la nómina final, el técnico crema, Javier Rabanal, decidió por dejar fuera a Anderson Santamaría, Aldo Corzo, Bryan Reyna, Paolo Reyna y Hugo Ancajima.

Sin bien se puede presumir que los futbolistas mencionados no son considerados por alguna lesión, esto no es así, ya que según reveló el periodista Gustavo Peralta su exclusión se debe a decisiones técnicas.

Bryan Reyna, Paolo Reyna, Aldo Corzo, Anderson Santamaría y Hugo Ancajima serán baja para Universitario ante Alianza Lima

De esta forma, Universitario de Deportes afrontará el clásico peruano ante Alianza Lima sin estos cinco jugadores que se quedaron fuera de la lista final decidida por Rabanal.

Lista de convocados de Universitario para enfrentar a Alianza Lima

La lista de jugadores de Universitario que estarán disponibles para enfrentar a Alianza en el clásico peruano incluye a Sekou Gassama como el regreso más esperado por los hinchas tras superar su lesión.

1. Diego Romero

2. Caín Fara

3. Williams Riveros

4. Matías Di Benedetto

5. Jesús Castillo

6. Héctor Fértoli

7. Horacio Calcaterra

8. José Rivera

9. Martín Pérez Guedes

10. Jairo Concha

11. Edison Flores

12. Álex Valera

13. José Murrugarra

14. Andy Polo

15. Miguel Vargas

16. José Carabali

17. Lizandro Alzugaray

18. César Inga

19. Sekou Gassama

20. Miguel Silveira

AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

