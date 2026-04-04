Universitario y sus cinco sensibles bajas para el clásico ante Alianza Lima por Liga 1
Universitario de Deportes sufre la baja de cinco futbolistas para afrontar el clásico ante Alianza Lima por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
Universitario de Deportes se enfrentará a Alianza Lima por la jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 desde el Estadio Monumental de Ate. Sin embargo, en la previa y a solo horas del encuentro, el elenco de Javier Rabanal confirmó sus cinco bajas para afrontar el clásico peruano ante el club blanquiazul.
Universitario de Deportes y sus cinco bajas para el clásico ante Alianza Lima por Liga 1 2026
Universitario presentó su lista de convocados para enfrentar a Alianza en una nueva edición del clásico nacional, sin embargo también tuvo malas noticias al descartar a cinco futbolistas para este emocionante encuentro.
Según la nómina final, el técnico crema, Javier Rabanal, decidió por dejar fuera a Anderson Santamaría, Aldo Corzo, Bryan Reyna, Paolo Reyna y Hugo Ancajima.
Sin bien se puede presumir que los futbolistas mencionados no son considerados por alguna lesión, esto no es así, ya que según reveló el periodista Gustavo Peralta su exclusión se debe a decisiones técnicas.
De esta forma, Universitario de Deportes afrontará el clásico peruano ante Alianza Lima sin estos cinco jugadores que se quedaron fuera de la lista final decidida por Rabanal.
Lista de convocados de Universitario para enfrentar a Alianza Lima
La lista de jugadores de Universitario que estarán disponibles para enfrentar a Alianza en el clásico peruano incluye a Sekou Gassama como el regreso más esperado por los hinchas tras superar su lesión.
1. Diego Romero
2. Caín Fara
3. Williams Riveros
4. Matías Di Benedetto
5. Jesús Castillo
6. Héctor Fértoli
7. Horacio Calcaterra
8. José Rivera
9. Martín Pérez Guedes
10. Jairo Concha
11. Edison Flores
12. Álex Valera
13. José Murrugarra
14. Andy Polo
15. Miguel Vargas
16. José Carabali
17. Lizandro Alzugaray
18. César Inga
19. Sekou Gassama
20. Miguel Silveira
