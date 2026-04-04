Figura titular de Universitario tuvo complicación de salud previo al clásico: "No llegaría..."

Quedan pocas horas para vivir el enfrentamiento entre Universitario vs Alianza Lima por la fecha 9 del Torneo Apertura. Este nuevo episodio del clásico promete un sinfín de emociones y ser vital en la definición del titulo. En la previa, se conoció que un jugador vital para los cremas sufrió complicaciones en su salud y encendió las alarmas.

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Figura titular de Universitario tuvo complicación de salud previo al clásico

Los hinchas de Universitario sufrieron una gran revés luego de que se revelara que una de sus más grandes figuras podría perderse el clásico ante el eterno rival. Nos referimos a Álex Valera, quien acusó un fuerte cuadro febril el día de ayer y generó preocupación ya que no llegaría al 100 %, según indicó el comunicador Tavo Serpa.

“Alex (Valera) ayer estuvo con fiebre y si bien no quiere perderse el partido de hoy, no llegaría al 100 %”, fue la información que compartió Serpa en su cuenta de ‘X’.

Álex Valera sufrió un cuadro febril en la previa del clásico ante Alianza Lima

La noticia fue confirmada por el periodista deportivo Gustavo Peralta y aumentó la preocupación de los hinchas. No obstante, el hombre de prensa señaló que ‘Valegol’ ha presentado una mejora en su salud el día de hoy. Por lo que todo hace indicar que iniciará como titular en el plantel de la ‘U’ ante Alianza Lima.

De esta manera, el DT Javier Rabanal podrá contar desde el inicio con su principal arma en el ataque, ya que Álex Valera es el goleador del equipo y el jugador más peligroso en la ofensiva crema.

Universitario tendrá cinco bajas para enfrentar a Alianza Lima

El técnico español decidió dejar fuera de su lista de convocados a Aldo Corzo, Anderson Santamaría, Paolo Reyna, Hugo Ancajima y Bryan Reyna para el clásico ante Alianza Lima, apostando por una nómina con varios jugadores ofensivos. La gran sorpresa fue la inclusión de Sekou Gassama en los seleccionados.