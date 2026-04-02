Partidos de hoy EN VIVO, viernes 3 de abril: programación, horarios y dónde ver

Hoy, viernes 3 de abril, te ofrecemos el listado completo de encuentros que se disputarán. La Liga 1 retoma sus actividades después de la pausa por las selecciones debido a la fecha FIFA, destacando el enfrentamiento entre Sporting Cristal y Moquegua como el más esperado del día. En el continente europeo, el fútbol también regresa con emocionantes partidos en LaLiga y la Ligue 1. Además, Cristiano Ronaldo volverá a jugar con Al Nassr tras recuperarse de una lesión.
Partidos de hoy por la Liga 1 2026
Partidos de hoy por la Liga 2
|Hora
|Partido
|Canal
|11:00
|AD Cantolao vs. San Marcos
|Bet365
Partidos de hoy por LaLiga
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|Rayo Vallecano vs. Elche
|ESPN 5 y Disney Plus
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Hora
|Partido
|Canal
|13:45
|PSG vs. Toulouse
|ESPN 2 y Disney Plus.
Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudita
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|Al Kholood vs. Al Khaleej
|Bet 365
|11:15
|Al Ittihad FC vs. Al Hazem
|Bet 365
|13:00
|Al Nassr vs. Al Najma
|Bet 365
Partidos de hoy por la Liga Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|Gimnasia Mendoza vs. Vélez Sarsfield
|1XBet y Bet 365.
|15:15
|Unión Santa Fe vs. Deportivo Riestra
|Bet 365
|17:30
|San Lorenzo vs. Estudiantes L.P.
|1XBet y Bet 365.
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Bolívar vs. Real Oruro
|Bet365
|16:15
|Independiente vs. Nacional Potosí
|Bet365
|18:30
|Blooming vs. Guabirá
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Chile
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:30
|Coquimbo vs. Cobresal
|Bet365
|18:00
|O’Higgins vs. Audax
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:20
|Fortaleza vs. Inter Bogotá
|Win Play
|20:30
|Junior vs. Deportivo Cali
|WIN Play
Partidos de hoy por Liga Pro
|Hora
|Partido
|Canal
|19:00
|LDU Quito vs. Barcelona SC
|Zapping
Partidos de hoy por la Liga MX
|Horarios
|Partidos
|Canales
|20:00
|Puebla vs. Juárez
|ViX
|22:00
|Necaxa vs. Mazatlán
|ViX
|22:06
|Tijuana vs. Tigres UANL
|ViX
Partidos de hoy por la Liga de Portugal
|Horarios
|Partidos
|Canales
|9:30
|Gil Vicente vs. AFS
|Bet365
|12:00
|Vitória Guimaraes vs. Tondela
|Bet365
|14:30
|Sporting CP vs. Santa Clara
|Bet365
Partidos de hoy por Sudamericano Sub 17
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Uruguay vs. Chile
|DGO
|18:00
|Paraguay vs. Ecuador
|DGO
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Boston River vs. Wanderers
|Disney Plus
|18:30
|Nacional vs. Central España
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Venezuela
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:30
|Anzoátegui FC vs. Universidad Central
|Bet365
|18:30
|Caracas vs. Metropolitanos
|Bet365
Horarios y canales en Perú, Ecuador y Colombia.