Partidos de hoy EN VIVO, viernes 3 de abril: programación, horarios y dónde ver

0
EN VIVO
Alianza Lima vs Géminis por la Liga Peruana de Vóley
LO ÚLTIMO
Con el LDU vs Barcelona SC, el regreso de Cristiano Ronaldo y el Sporting Cristal vs. Moquegua, revisa la programación completa de los partidos que se realizará HOY viernes 3 de abril.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán HOY viernes 3 de abril.
Programación de partidos que se realizarán HOY viernes 3 de abril. | Composición de Líbero
COMPARTIR

Hoy, viernes 3 de abril, te ofrecemos el listado completo de encuentros que se disputarán. La Liga 1 retoma sus actividades después de la pausa por las selecciones debido a la fecha FIFA, destacando el enfrentamiento entre Sporting Cristal y Moquegua como el más esperado del día. En el continente europeo, el fútbol también regresa con emocionantes partidos en LaLiga y la Ligue 1. Además, Cristiano Ronaldo volverá a jugar con Al Nassr tras recuperarse de una lesión.

Atlético de Madrid y Barcelona jugarán por partido de LaLiga EA Sports.

Partidos de hoy por la Liga 1 2026

HorariosPartidosCanales
11:00Sporting Cristal vs. MoqueguaL1 MAX.
15:00Alianza Atlético vs. Atlético GrauL1 MAX.
18:15Cienciano vs. ADTL1 MAX.

Partidos de hoy por la Liga 2

HoraPartidoCanal
11:00AD Cantolao vs. San MarcosBet365

Partidos de hoy por LaLiga

HoraPartidoCanal
14:00Rayo Vallecano vs. ElcheESPN 5 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Ligue 1

HoraPartidoCanal
13:45PSG vs. ToulouseESPN 2 y Disney Plus.

Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudita

HorariosPartidosCanales
11:00Al Kholood vs. Al KhaleejBet 365
11:15Al Ittihad FC vs. Al HazemBet 365
13:00Al Nassr vs. Al NajmaBet 365

Partidos de hoy por la Liga Argentina

HorariosPartidosCanales
13:00Gimnasia Mendoza vs. Vélez Sarsfield1XBet y Bet 365.
15:15Unión Santa Fe vs. Deportivo RiestraBet 365
17:30San Lorenzo vs. Estudiantes L.P.1XBet y Bet 365.

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

HorariosPartidosCanales
14:00Bolívar vs. Real OruroBet365
16:15Independiente vs. Nacional PotosíBet365
18:30Blooming vs. GuabiráBet365

Partidos de hoy por la Liga de Chile

HorariosPartidosCanales
15:30Coquimbo vs. CobresalBet365
18:00O’Higgins vs. AudaxBet365

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HorariosPartidosCanales
18:20Fortaleza vs. Inter BogotáWin Play
20:30Junior vs. Deportivo CaliWIN Play

Partidos de hoy por Liga Pro

HoraPartidoCanal
19:00LDU Quito vs. Barcelona SCZapping

Partidos de hoy por la Liga MX

HorariosPartidosCanales
20:00Puebla vs. JuárezViX
22:00Necaxa vs. MazatlánViX
22:06Tijuana vs. Tigres UANLViX

Partidos de hoy por la Liga de Portugal

HorariosPartidosCanales
9:30Gil Vicente vs. AFSBet365
12:00Vitória Guimaraes vs. TondelaBet365
14:30Sporting CP vs. Santa ClaraBet365

Partidos de hoy por Sudamericano Sub 17

HorariosPartidosCanales
15:00Uruguay vs. ChileDGO
18:00Paraguay vs. EcuadorDGO

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

HorariosPartidosCanales
15:00Boston River vs. WanderersDisney Plus
18:30Nacional vs. Central EspañaDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Venezuela

HorariosPartidosCanales
16:30Anzoátegui FC vs. Universidad CentralBet365
18:30Caracas vs. MetropolitanosBet365

Horarios y canales en Perú, Ecuador y Colombia.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano