Recientemente, se difundió que, un grupo de agentes del ICE realizaron detenciones de extranjeros que solicitaban la Green Card en la oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ubicada en el centro de Fresno, California, Estados Unidos.

Esta inesperada información la brindaron algunos abogados de inmigración de la zona. Como se recuerda, hace poco, los especialistas señalaban que era inusual que se llevaran a cabo arrestos durante las citas habituales para la obtención del importante documento en dicha oficina. ¿Qué está pasando? Esto han revelado los expertos.

Abogados confirman estrategia de ICE durante citas en la oficina de USCIS

El portal 'The fresno bee' compartió las últimas declaraciones que dieron algunos abogados sobre lo que está pasando en las afueras de la oficina de USCIS. Como se sabe, la agencia federal opera bajo el Departamento de Seguridad Nacional y se encarga de regular la inmigración legal en el país, gestionando solicitudes de ciudadanía, residencia permanente, asilo y permisos de trabajo, entre otros beneficios.

Abogados revelan estrategia de ICE durante citas en la oficina de USCIS.

Jeremy Clason, un letrado de inmigración en Fresno, compartió la experiencia de un cliente que fue arrestado en julio, esto luego de ser citado para su entrevista para la 'Green Card' en la oficina local de USCIS. Clason señaló que solo había tenido un caso similar en el 2024. "Desde 2005 hasta que este cliente en particular fue detenido, solo había tenido otro cliente detenido en una oficina del USCIS", dijo.

Es importante resaltar que la cantidad exacta de detenciones realizadas por agentes de ICE en esta oficina no ha sido totalmente revelado con números exactos, ni se sabe si se están enfocando en solicitantes de residencia con antecedentes penales. No obstante, los abogados de inmigración han expresado su preocupación, señalando que estas acciones podrían desincentivar a otros a solicitar la residencia permanente.

Clason no dudó en compartir su sospecha de una presunta coordinación entre USCIS y ICE en la detención de su cliente, ya que la esposa del solicitante fue instruida a esperar en el vestíbulo durante la entrevista. "La situación fue inusual. Desde el inicio, noté que la agente parecía reacia a formular las preguntas necesarias para evaluar si mi cliente cumplía con los requisitos para la tarjeta verde", acotó.

Otro abogado comparte la experiencia que pasó su cliente tras acudir a la oficina de USCIS

Por otro lado, el abogado George Ríos, radicado en Fresno, también comentó con el medio y explicó que su cliente, quien asistió a una entrevista para obtener la Green Card acompañado de su esposa, ciudadana estadounidense, fue trasladado a un área de espera antes de ser detenido por agentes del ICE.

Ríos señaló que la justificación oficial del ICE para la detención se basa en la supuesta entrada ilegal del individuo al país. Pese a esa respuesta, el abogado sostiene que la verdadera razón detrás de la detención son los antecedentes penales de su cliente.

Según Ríos, este es elegible para la residencia permanente, ya que cruzó la frontera a los cuatro años en un vehículo y se presentó ante las autoridades migratorias, lo que se considera una entrada legal. Hasta el momento, su cliente está en un centro de detención en McFarland y deberá cumplir con varios requisitos en una audiencia programada para este mes, donde se evaluará su permanencia en EE. UU.