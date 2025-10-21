Alerta en Estados Unidos: Gobierno confirma cierre total de bancos por 3 DÍAS en todo el país

El Gobierno de Estados Unidos confirmó que el país se prepara para un paralización total de 72 horas debido a los feriados federales que aún restan en el calendario de 2025. Durante este periodo, bancos, instituciones estatales y una gran parte del comercio suspenderán sus operaciones de forma simultánea. El anuncio generó expectativa entre millones de ciudadanos, ya que durante el cierre no se podrán realizar trámites presenciales ni operaciones financieras en ventanilla. Las autoridades federales advirtieron que se trata de un paro coordinado a nivel nacional que afectará incluso a varios servicios esenciales.

Cierre nacional afectará servicios financieros y trámites públicos.

Fechas confirmadas por el Gobierno federal

Según el cronograma oficial, los días que provocarán este cierre prolongado serán:

Martes 11 de noviembre: Día de los Veteranos

Día de los Veteranos Jueves 27 de noviembre: Día de Acción de Gracias

Día de Acción de Gracias Jueves 25 de diciembre: Navidad

Durante estas fechas, todas las oficinas gubernamentales no esenciales permanecerán cerradas, al igual que el Servicio Postal, el DMV y otros organismos federales. Se trata de una pausa nacional programada que busca garantizar el descanso de los trabajadores y respetar las jornadas oficiales de conmemoración.

Bancos sin atención presencial, pero con servicios digitales activos

Los principales bancos Wells Fargo, Bank of America, Chase, Citibank, Capital One y Truist, entre otros no abrirán sus sucursales durante los tres días de cierre. Sin embargo, los cajeros automáticos, la banca en línea y las apps móviles seguirán operativas.

Aun así, los expertos recomiendan realizar transferencias o pagos con anticipación, ya que algunas operaciones podrían demorarse debido al procesamiento interno que se reanudará recién tras el feriado.

Recomendación para los usuarios

El Departamento de Trabajo recordó que la Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA) no obliga a las empresas a pagar bonificaciones o recargos especiales a quienes trabajen durante los feriados, salvo que exista un acuerdo previo. Por ello, se aconseja a empleados y empleadores revisar sus contratos antes del cierre prolongado.

Con estas medidas, el país vivirá uno de los últimos grandes descansos nacionales del año, marcando un cierre de 72 horas en el que las operaciones financieras, administrativas y comerciales quedarán oficialmente suspendidas.