Alerta máxima: policía evita un tiroteo masivo en aeropuerto más importante de Estado Unidos
Un hombre fue detenido con un rifle AR-15 antes de abrir fuego en el aeropuerto más transitado del país. Su familia alertó a la policía a tiempo.
La Policía de Atlanta frustró lo que pudo convertirse en una tragedia nacional. Un hombre armado fue arrestado antes de ejecutar un ataque con un rifle semiautomático en el aeropuerto más transitado de Estados Unidos, gracias a una alerta oportuna de su propia familia. El hecho ocurrió la mañana del lunes 20 de octubre en el Aeropuerto Internacional Hartsfield–Jackson de Atlanta.
Según confirmaron las autoridades, el sospechoso identificado como Billy Joe Cagle, de 49 años y residente de Cartersville, Georgia fue localizado dentro de una de las terminales luego de transmitir en vivo sus intenciones a través de redes sociales.
Policía de Atlanta arrestó al sospechoso armado antes del ataque.
La alerta que evitó una tragedia
El jefe de la Policía de Atlanta, Darin Schierbaum, explicó que fueron los familiares de Cagle quienes advirtieron a las autoridades sobre su plan. "La familia señaló que él estaba transmitiendo su intención de dirigirse al aeropuerto de Atlanta ‘para disparar’, y que llevaba consigo un rifle de asalto", declaró Schierbaum.
Minutos después, agentes de seguridad ubicaron su camioneta Chevrolet estacionada en el exterior de la terminal. Al inspeccionar el vehículo, encontraron un rifle AR-15 y 27 cartuchos de munición. Las cámaras de seguridad lo captaron acercándose a la zona de control de seguridad de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) poco después de las 9:30 a.m.
Rápida intervención policial
La detención se realizó dentro del aeropuerto sin que ningún pasajero resultara herido. De acuerdo con el capitán Greg Sparacio, de la Policía de Cartersville, el objetivo de Cagle era "infligir daño a tantas personas como pudiera". Gracias a la coordinación entre agencias y la alerta temprana de la familia, se evitó un tiroteo masivo. "El incidente pudo haber sido una catástrofe, pero hoy estamos hablando de un éxito porque alguien vio algo y lo comunicó", resaltó Schierbaum en conferencia de prensa.
Cargos y proceso legal
Cagle enfrenta múltiples cargos, entre ellos amenazas terroristas, intento de asalto agravado, tenencia de armas durante la comisión de un delito y posesión ilegal de armas por parte de un convicto. Como ya tenía antecedentes, deberá responder también ante autoridades federales por portar un arma que no podía poseer legalmente.
El alcalde de Atlanta, Andre Dickens, agradeció la colaboración ciudadana. "Estamos agradecidos con Dios y con las personas que actuaron a tiempo. Esta acción evitó una crisis", dijo el funcionario.
