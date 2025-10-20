Lo detuvieron sin aviso: la MISTERIOSA operación del ICE que dejó a un Latino en shock

En medio de la creciente tensión por las redadas migratorias, un activista latino denunció haber sido emboscado por agentes federales en las calles de Los Ángeles. El hecho, que quedó registrado en video, provocó una fuerte polémica pública y una rápida respuesta de las autoridades. El protagonista es Leonardo Martínez, un activista de 42 años que colabora con organizaciones comunitarias en el condado de Ventura. Según su relato, fue interceptado violentamente mientras monitoreaba operativos migratorios en la zona.

DHS niega emboscada y ofrece versión distinta del operativo.

Dos camionetas de ICE lo habrían acorralado

Martínez afirmó que dos vehículos oficiales de ICE lo cerraron en la vía, impactando su auto para obligarlo a detenerse. Después de ese momento de tensión, fue retenido durante cinco horas en un centro de detención. El video del incidente circula en redes sociales y ha generado indignación entre defensores de derechos civiles.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que fue Martínez quien embistió primero a los agentes, y que la acción de ICE fue una respuesta para "controlar la situación y evitar riesgos".

Un clima migratorio cada vez más tenso

Este hecho no es aislado. El condado de Los Ángeles declaró estado de emergencia tras intensificarse las redadas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump. La medida busca canalizar recursos para proteger a familias afectadas y ofrecer asistencia legal y económica a inquilinos que enfrentan pérdidas de ingresos por los operativos.

El activista evalúa iniciar acciones legales contra ICE por daños materiales y detención injustificada. Organizaciones locales advierten que este tipo de incidentes podría aumentar si no se establecen límites claros en los operativos federales.