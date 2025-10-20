- Hoy:
ALERTA con Kristi Noem, inmigrantes: esta es su DURA ADVERTENCIA que involucra a operativos de ICE
La titular del Departamento de Seguridad Nacional informó que, en 270 días, se detuvo a más de 480,000 inmigrantes por residir de manera irregular en el país.
La Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, realizó una visita a Sarasota para abordar las recientes acciones de inmigración y reforzar la importancia de la seguridad en las comunidades estadounidenses. Durante su intervención, Noem hizo un llamado firme sobre los operativos de ICE y su enfoque en detener a inmigrantes con antecedentes penales.
Kristi Noem dijo que 480,000 inmigrantes fueron arrestados en 270 días.
Esta es la dura advertencia de Kristi Noem que involucra a operativos de ICE
En su visita a Sarasota, Noem destacó los programas federales destinados a identificar y detener a las personas que se encuentran en el país de manera irregular y que representan un riesgo debido a sus antecedentes delictivos.
La funcionaria advirtió, una vez más, que las operaciones de ICE se centrarán principalmente en los "peores criminales inmigrantes ilegales", reforzando así la estrategia de la administración Trump de proteger a las comunidades y priorizar la seguridad ciudadana.
"Estamos trabajando para que nuestras comunidades sean más seguras y para que las familias puedan vivir y prosperar en libertad", indicó Noem, según reporta Telemundo 49. La secretaria subrayó que estas acciones no solo buscan hacer cumplir la ley, sino también garantizar un entorno estable para todos los residentes del país.
Impacto de los operativos de ICE en Estados Unidos
De acuerdo con Kristi Noem, cerca del 70 % de los inmigrantes arrestados durante los recientes operativos tienen antecedentes penales o enfrentan procesos legales por delitos. En un período aproximado de 270 días, las acciones del gobierno resultaron en más de 480,000 detenciones de personas que residían en el país sin autorización.
La secretaria reiteró que el objetivo de estas medidas es proteger a las familias y garantizar que ciudadanos y residentes puedan vivir en un país seguro y ordenado. La visita de Kristi Noem a Sarasota refuerza el compromiso del gobierno con la seguridad y el cumplimiento de la ley en todo el territorio estadounidense.
