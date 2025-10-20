Pasajeros en SHOCK: Pasaportes con marcador “X” enfrentan VETO en vuelos internacionales

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) anunció una nueva política que complica los viajes internacionales para quienes portan pasaportes con marcador de género “X”. Desde el 14 de octubre de 2025, todas las aerolíneas estadounidenses deberán registrar únicamente “M” (masculino) o “F” (femenino) en la información previa al embarque, aunque el documento oficial indique “X”.

La medida ha generado preocupación entre organizaciones de derechos civiles, que advierten sobre el impacto directo en personas no binarias, transgénero y viajeros con documentos de identidad neutros.

La medida podría complicar viajes a miles de personas no binarias.

Aerolíneas elegirán arbitrariamente entre “M” o “F”

Según la norma, si un pasaporte presenta un marcador diferente a “M” o “F”, las aerolíneas podrán escoger cuál de las dos opciones usar para procesar el vuelo. Esta decisión se tomará sin requerir autorización del pasajero ni riesgo de sanción para la compañía.

Expertos en derechos humanos aseguran que esta falta de control aumenta el riesgo de inconsistencias y revisiones más estrictas en los puntos de control fronterizo.

Latinos y viajeros frecuentes, entre los más afectados

De acuerdo con The Guardian, esta política podría complicar los viajes para ciudadanos y residentes de América Latina con pasaporte estadounidense que usen el marcador “X”. La diferencia entre la información del pasaporte y la registrada por la aerolínea podría traducirse en retrasos, interrogatorios adicionales y mayores controles migratorios.

Las autoridades recomiendan verificar con antelación cómo cada aerolínea maneja este tipo de documentos y asegurarse de llevar información complementaria para evitar complicaciones al abordar o ingresar a EE. UU.

Polémica por el trasfondo legal

El CBP aclaró que estos pasaportes seguirán siendo válidos, pero el sistema federal solo reconoce las categorías binarias. Esta política se basa en la Executive Order 14168, firmada durante la administración de Donald Trump, que limita la identificación oficial a dos sexos. Diversas organizaciones de derechos humanos calificaron la medida como una "zona de incertidumbre legal" que puede fomentar la discriminación. También advirtieron que podría aumentar los casos de negación de embarque y revisiones invasivas.

Defensores de los derechos de la comunidad LGBTQ+ anticipan una ola de demandas y reclamos legales contra esta norma. Varias aerolíneas también evalúan emitir protocolos propios para evitar conflictos con pasajeros no binarios y reducir el riesgo de acciones legales.