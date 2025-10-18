Recientemente, el Departamento de Estado de EE. UU. dio a conocer su boletín de visas correspondiente a noviembre de 2025, en el que se pudieron evidenciar sorpresivos cambios, los cuales serán de gran relevancia para todos los solicitantes de Green Card, que buscan avanzar en su proceso hacia la obtención de la residencia permanente legal en la nación de Trump. AQUÍ las actualizaciones.

Green Card: anuncian actualización de este documento en noviembre

Es importante saber que, el Boletín de Visas del Departamento de Estado de EE. UU., es el documento fundamental que orienta a los inmigrantes y sus familias en el proceso para obtener la Green Card. Las modificaciones en este boletín, en el mes de noviembre, son determinantes para establecer los momentos en que los solicitantes pueden realizar acciones clave para alcanzar la residencia permanente.

Mediante información de 'newsweek' y otros portales, se conoció que, para millones de personas que navegan por el sistema de inmigración estadounidense, la agilidad o la lentitud en las fechas límite para la obtención de visas puede marcar la diferencia entre meses o incluso años de espera.

Cabe resaltar que, la reciente actualización, desde ya, brinda una mayor comprensión sobre los criterios de elegibilidad para modificar el estatus migratorio. Este proceso se fundamenta, en su mayoría, en la fecha de prioridad, la cual se establece cuando un empleador o un familiar inicia una solicitud de patrocinio.

Green Card 2025: los cambios más notorios en octubre y noviembre, fechas y más

Si bien, muchas fechas en diversas categorías se mantuvieron sin cambios, se reportaron algunas modificaciones significativas entre octubre y noviembre. A continuación, te mencionamos cuáles son:

En la categoría FAD F2B , que corresponde a los hijos e hijas solteros de residentes permanentes en India, la fecha avanzó nueve días, pasando del 22 de noviembre de 2016 al 1 de diciembre de 2016.

, que corresponde a los hijos e hijas solteros de residentes permanentes en India, la fecha avanzó nueve días, pasando del 22 de noviembre de 2016 al 1 de diciembre de 2016. En la categoría FAD F3 , que abarca a los hijos e hijas casados de ciudadanos estadounidenses en México, se trasladó del 15 de abril de 2001 al 1 de mayo de 2001.

, que abarca a los hijos e hijas casados de ciudadanos estadounidenses en México, se trasladó del 15 de abril de 2001 al 1 de mayo de 2001. En la categoría DOF F1, que incluye a los hijos e hijas solteros de ciudadanos estadounidenses en México, la fecha se movió del 8 de octubre de 2006 al 1 de marzo de 2007.

que incluye a los hijos e hijas solteros de ciudadanos estadounidenses en México, la fecha se movió del 8 de octubre de 2006 al 1 de marzo de 2007. En la categoría DOF F2A , que abarca a cónyuges e hijos de residentes permanentes, experimentó un cambio en China, India, México y Filipinas, con un avance de un mes, del 22 de septiembre de 2025 al 22 de octubre de 2025.

, que abarca a cónyuges e hijos de residentes permanentes, experimentó un cambio en China, India, México y Filipinas, con un avance de un mes, del 22 de septiembre de 2025 al 22 de octubre de 2025. En la categoría DOF F2B, los hijos e hijas solteros de residentes permanentes en China e India se trasladaron del 1 de enero de 2017 al 8 de marzo de 2017, mientras que en México la fecha cambió del 15 de diciembre de 2008 al 15 de mayo de 2009.

Vale resaltar que las fechas para todas las categorías basadas en el empleo se mantuvieron sin alteraciones durante este periodo.