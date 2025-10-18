Recientemente, la activista, líder de la oposición venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, salió al frente para referirse a las acciones implementadas por el Gobierno de Estados Unidos en Venezuela, las cuales aseguró que buscan restringir el acceso a recursos fundamentales para el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué más dijo al respecto? AQUÍ sus declaraciones.

María Corina Machado, nueva premio Nobel de la Paz, se pronuncia sobre las acciones de EE. UU.

En una entrevista con el diario Folha de São Paulo, Machado, señaló que el régimen de Nicolás Maduro se financia mediante actividades ilegales. Según declaró, las actuales acciones contra el narcotráfico tiene como finalidad desmantelar estas fuentes de ingresos.

La líder opositora no dudó en resaltar que, varios sectores opositores, han instado a gobiernos extranjeros a detener los flujos financieros que sostienen la dictadura venezolana. Machado remarcó que, la operación antinarcóticos implementada en las costas del país latino es parte de esta estrategia.

Al ser interrogada sobre la posible implicación de la CIA, consideró que el objetivo principal es interrumpir los ingresos provenientes de actividades ilícitas. Esta afirmación coincide con el anuncio del presidente del país americano, Donald Trump, quien confirmó la autorización de operaciones encubiertas en Venezuela.

La activista también resaltó la importancia del liderazgo regional y pidió al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que se una al esfuerzo de aislamiento diplomático contra Maduro.

Machado se refiere a la actual situación de Venezuela

María Corina Machado mencionó que Venezuela se encuentra en su momento "más decisivo" y que la nación avanza hacia la recuperación de la libertad y la democracia.

Su afirmación fue compartida a través de un video durante la 81º Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la cual se llevó a cabo en Punta Cana, República Dominicana.