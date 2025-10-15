EXCELENTE noticia para inmigrantes en EE. UU.: USCIS revela los empleos que permiten obtener la Green Card

Si eres un inmigrante en Estados Unidos y sueñas con conseguir la Green Card, hay buenas noticias: el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) reveló que existen empleos que pueden acelerar el proceso para obtener la residencia permanente legal.

De acuerdo con el organismo, estos trabajos están organizados en cinco categorías que funcionan como rutas legales basadas en empleo. Desde profesionales con habilidades extraordinarias hasta inversionistas que crean puestos de trabajo, cada grupo ofrece una vía distinta hacia el estatus de residente permanente.

Las cinco categorías de empleos que aceleran la Green Card

Según el USCIS, las visas de empleo se dividen en cinco categorías: EB-1, EB-2, EB-3, EB-4 y EB-5.

EB-1: Para trabajadores prioritarios con habilidades extraordinarias en ciencias, artes, educación, negocios o deportes; también profesores destacados o ejecutivos de multinacionales.

Para profesionales con grado avanzado o habilidades excepcionales, e incluso quienes solicitan una exención por interés nacional .

Para trabajadores especializados con al menos dos años de experiencia, profesionales con título universitario o empleados no calificados que realizan labores permanentes.

EB-4: Dirigida a inmigrantes especiales , como trabajadores religiosos, miembros de medios internacionales o empleados de organizaciones internacionales.

Para inversionistas extranjeros que generen al menos 10 empleos permanentes en EE. UU. mediante una inversión significativa.

Estas categorías laborales representan las rutas más directas para obtener la Green Card, siempre que el solicitante cumpla con los requisitos específicos establecidos por el USCIS.

Pasos para solicitar una visa de trabajo y obtener la residencia

Para quienes planean solicitar una visa de trabajo en Estados Unidos, el primer paso es que el empleador estadounidense obtenga la certificación laboral del Departamento del Trabajo (DOL). Esta certificación garantiza que no hay trabajadores locales disponibles para ese puesto.

Luego, el empleador debe presentar el Formulario I-140 ante el USCIS, que evalúa la elegibilidad del trabajador. Una vez aprobada la petición, el inmigrante puede iniciar el trámite para obtener la residencia permanente o Green Card, permitiéndole vivir y trabajar legalmente en el país sin necesidad de permisos adicionales.