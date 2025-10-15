Suben las pensiones: este grupo del Seguro Social recibirá un fuerte AUMENTO a partir de esta fecha

La Social Security Administration anunció un incremento clave en los pagos de jubilación que beneficiará a millones de personas en Estados Unidos. La medida forma parte del ajuste por costo de vida (COLA) que busca mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios ante el impacto de la inflación.

Este 24 de octubre será el anuncio oficial del COLA 2026, pese al cierre del gobierno federal. La Bureau of Labor Statistics confirmó que la información se difundirá puntualmente a las 8:30 a. m. (hora del Este), sin importar la situación administrativa.

Los especialistas estiman que el aumento será de aproximadamente 2.8 %, lo que significa unos $52 adicionales por mes para el beneficiario promedio. Esta alza aliviará gastos esenciales como alimentos, vivienda y atención médica, en un contexto de inflación persistente.

¿Qué es el ajuste COLA y cómo beneficia a los jubilados?

El ajuste por costo de vida (COLA) es un incremento anual en los beneficios del Seguro Social que se calcula según el Índice de Precios al Consumidor. Su propósito es proteger el poder adquisitivo de los jubilados frente al aumento del costo de vida.

Principales efectos del nuevo ajuste:

Incremento mensual promedio de $52 por beneficiario.

Mejora directa en la estabilidad económica de jubilados y personas con discapacidad.

Refuerzo del programa de protección social más importante del país.

Mitigación del impacto de la inflación en gastos básicos.

Este aumento representa una señal clara de que el sistema de Seguridad Social busca proteger a los sectores más vulnerables, asegurando que puedan mantener su calidad de vida a pesar de los retos económicos.