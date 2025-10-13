Suben los cheques: el NUEVO ajuste del COLA transforma los pagos del Seguro Social

La Social Security Administration (SSA) se alista para anunciar el ajuste anual por costo de vida (COLA) correspondiente a 2026, una medida que define cuánto subirán los pagos mensuales para jubilados y beneficiarios del Social Security en todo Estados Unidos. Durante 2025, más de 72,5 millones de personas recibieron un incremento del 2,5 % en sus beneficios. De ellos, cerca de 68 millones pertenecían al programa principal y otros 7,5 millones a la Supplemental Security Income (SSI). Además, se estableció un límite de ingresos de USD 23.400 para quienes aún no alcanzaban la edad plena de jubilación, con deducciones automáticas por excedente.

La SSA reemplaza los cheques en papel por pagos digitales seguros.

Cuándo se anunciará el aumento oficial

El ajuste del COLA se calcula cada octubre con base en el Índice de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos y Trabajadores de Oficina (CPI-W), elaborado por la Bureau of Labor Statistics. Esta cifra es clave para actualizar los pagos y mantener su poder adquisitivo frente a la inflación.

Aunque el anuncio estaba previsto para el 15 de octubre, la fecha se movió al 24 de octubre, debido al reciente cierre del Gobierno. Ese día se conocerá el porcentaje oficial del aumento. Según Univision, las proyecciones anticipan un incremento del 2,7 % para 2026, lo que representaría un promedio de USD 54 adicionales por mes para millones de jubilados.

Adiós a los cheques en papel: llega la modernización

Junto con el aumento, la SSA avanza hacia un sistema de pagos totalmente digital. Desde el 30 de septiembre de 2025, los cheques en papel fueron eliminados y reemplazados por depósitos directos y cuentas en línea.

El director de la agencia, Fran Bisignano, explicó que este cambio busca mejorar la eficiencia y agilizar los procesos: "Es fundamental que nuestros empleados cuenten con tecnología moderna para ofrecer la experiencia de primera clase que los estadounidenses merecen".

Actualmente, más de 75 millones de personas ya tienen una cuenta digital vinculada al Seguro Social, y la meta es llegar a 200 millones para 2026.