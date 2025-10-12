El producto de Walmart que cuesta solo US$3 y está revolucionando la seguridad en miles de hogares de EE. UU.

Walmart sorprende con un producto económico que está ayudando a miles de familias en Estados Unidos a proteger sus hogares de plagas. El DAP Alex Plus 10.1-Ounce White All Purpose Acrylic Latex Caulk Plus Silicone, disponible por solo US$2,97, se ha convertido en una solución práctica para sellar grietas y prevenir el ingreso de insectos no deseados.

Este sellador multiuso no solo es barato, sino también eficaz: ofrece una barrera impermeable y una fuerte adhesión en superficies como madera, ladrillo, vidrio, aluminio y plástico. Además, seca en solo 24 horas y permite pintarlo apenas 30 minutos después de su aplicación, ideal para reparaciones rápidas y limpias.

Este es el increíble sellador que puede ayudarlo con las plagas de su hogar.

Más de 1.300 compradores han dejado reseñas positivas en la página de Walmart, destacando su facilidad de uso y su efectividad para mantener los hogares libres de plagas. Gracias a su fórmula sin olor y de fácil limpieza, se ha convertido en una herramienta básica en miles de viviendas en Estados Unidos.

Otras medidas para mantener el hogar libre de plagas

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos recomienda combinar productos de sellado con prácticas sencillas de prevención. Entre ellas:

Guardar alimentos en envases herméticos.

Reparar fugas de agua.

Mantener la limpieza general del hogar.

Vaciar la basura con frecuencia y cerrar bien los contenedores.

Estas acciones, junto al uso de selladores como el DAP Alex Plus, pueden reducir significativamente la presencia de insectos y roedores.