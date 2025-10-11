- Hoy:
¡Olvídate de las colas! Así funciona el nuevo servicio automotriz digital de Walmart en EE. UU.
Walmart abre el primer centro de autos 100% digital en EE. UU., donde todo el servicio se gestiona desde su app. Así será la nueva experiencia del cliente.
En un movimiento que marca un antes y un después en la atención automotriz, Walmart lanzó su primer centro de autos sin contacto, donde los clientes pueden hacer todo desde su celular: reservar, dejar el vehículo, seguir el servicio en tiempo real y pagar sin interactuar con nadie. El nuevo sistema busca agilizar y simplificar el mantenimiento de vehículos con una experiencia completamente digital.
El primer centro ya opera en Fayetteville, Arkansas, y se espera que otros nueve abran este año en Texas, Georgia, Virginia Occidental, Ohio y Pensilvania. Con esta apuesta tecnológica, Walmart en EE. UU. busca combinar la comodidad digital con su experiencia en tiendas físicas, ofreciendo servicios desde cambio de aceite desde $27 dólares hasta mantenimiento completo sin esperas ni filas.
Walmart digitaliza el servicio automotriz
Walmart estrenó en Arkansas el primero de sus nuevos centros automotrices sin contacto, una propuesta que permite a los usuarios gestionar completamente su servicio desde la aplicación móvil de Walmart. Desde programar una cita, registrarse al llegar, dejar las llaves en un gabinete automático y hacer seguimiento en vivo, hasta pagar el servicio desde el celular.
Walmart estrena nuevo servicio automotriz digital.
El objetivo, según Walmart, es mezclar la comodidad del mundo digital con la eficiencia de su presencia física. Esta nueva experiencia busca facilitar la vida de los clientes que no tienen tiempo que perder en filas o esperas, manteniendo la promesa de servicio rápido y confiable.
Así funciona el nuevo sistema digital de Walmart para el cuidado del auto
Los usuarios pueden acceder a los servicios automotrices de Walmart directamente desde la app, en la sección "Servicios de automóvil". Una vez reservada la cita, al llegar al centro solo deben estacionarse, ingresar a través de la app, seguir las instrucciones para depositar sus llaves y dejar que el sistema automatizado tome el control. Todo el seguimiento se realiza en tiempo real.
Walmart ya ofrece una amplia gama de servicios en sus centros: cambio de aceite desde 27 dólares, revisión de neumáticos desde 5 dólares y más. Con este sistema, la empresa espera atraer a más usuarios que buscan rapidez, precios accesibles y una experiencia sin complicaciones. A lo largo de 2025, se abrirán 9 nuevos centros en Texas, Georgia, Virginia Occidental, Ohio y Pensilvania.
